Sebevražda Vlastimila Brodského ve Slunečné. Záhadný dopis kamarádce Zázvorkové smrt neodvrátil

Ještě den před osudnou sebevraždou zašel bez známek psychických problémů do hospůdky ve Slunečné, kde často pobýval ve své oblíbené roubence. Českolipský lékař Čerbák po smrti pro MF DNES uvedl, že den před osudnou sebevraždou na něm nebylo znát, k čemu se Brodský chystá. „Bylo to obyčejné hezké povídání mezi lidmi, co se mají rádi, jako často předtím a bohužel už nikdy potom, povídání bez stínu tušení, že to je naposledy,” vyprávěl Čerbák.

Byť v předvečer tragické sebevraždy na sobě nedal nic znát, několik hereckých kolegů vypozorovalo, že s Vlastimilem Brodským není všechno v pořádku. Nutno dodat, že se sám několikrát veřejně svěřil, že celý život trpěl depresemi a melancholií. Nejvíce si jeho smrt vyčítala herečka a dlouholetá kamarádka Stella Zázvorková.

Dopis a setkání s Horníčkem

14. dubna 2002 slavila Stella Zázvorková osmdesáté narozeniny a její blízký přítel a herecký kolega jí nepřišel popřát ani do Divadla ABC, ani do restaurace U Rotta. Zázvorková zmínila, že jí několik dní nebral telefon.

Jeho omluva přišla až v dopise, kde vysvětloval, že neměl náladu na početnější společnost. Neměla se na něj za to zlobit. Až po osudné sebevraždě jí došlo, že jsou to v podstatě skrytá slova na rozloučenou. Stella Zázvorková, která zemřela o tři roky později, si dlouho vyčítala, že tragické události nezabránila.

Setkání s Horníčkem

I v další nepříjemné situaci před sebevraždou Vlastimila Brodského zahrála svou nechtěnou a smutnou roli Stella Zázvorková. Na konci března se totiž společně rozhodli navštívit hereckého kolegu a legendárního komika Miroslava Horníčka v nemocnici, kde ležel po mozkové příhodě.

„Měla jsem dopředu vědět, že to neunese,” zpytovala Stella Zázvorková po úmrtí milovaného kolegy svědomí. Velmi špatně údajně nesl pohled na zcela zdecimovaného Horníčka, který už neměl svoji proslulou jiskru humoru v očích. Byl zcela šokován tím, že jeho kolega není schopen ničeho a pravděpodobně to byla poslední kapka strachu z umírání. Nechtěl totiž skončit podobně, a tak se rozhodl ukončit život dobrovolně.

Konec ve Slunečné

Velká osobnost naší kultury zemřela výstřelem z revolveru ve svých 81 letech. Vlastimil Brodský věděl moc dobře, proč a co dělá. Zajímavostí zůstává scéna z jeho posledního filmu Babí léto, kde jeho kamarád v podání Stanislava Zindulky z podobných důvodů vysvětluje s pistolí v ruce, že uvažuje o sebevraždě. Manželku mu v tomto snímku hrála Stella Zázvorková. Pohřben je společně se svými rodiči ve Slunečné na tamním hřbitově. Zůstaly po něm dvě děti. Z prvního manželství s Bíbou Brodskou syn Marek Brodský a z druhého manželství s Janou Brejchovou dcera Tereza Brodská.

KAM DÁL: Smrt Jiřího Hrzána předpověděla Helena Růžičková. Z koktajícího chlapečka mezi filmové legendy