Severokorejský přeběhlík byl jako duch. Zesměšnil vojáky a je neuvěřitelné, kam až se dostal

Neuvěřitelných šest hodin se Severokorejec dostával podél jihokorejských linií. Byl schopen projít pět kilometrů nebezpečného území, aniž by ho někdo spatřil. Neschopnost armády Jižní Koreji tak na jednu stranu vzbudila celou řadu posměšků, ale také tvrdou kritiku, píše uvádí The Guardian. Pokud by šlo o atentátníka, mohly se stát celkem ošklivé věci.

Prokázal velkou odvahu

Muž musel prokázat neskutečnou odvahu, že se do takového podniku vůbec pustil. Na druhou stranu zoufalství je zřejmě silným hnacím motorem. Nejprve musel několik hodin plavat, potom se plazil drenážním potrubím pod ostnatým drátem. To vše přímo pod nosy strážců.

Když byl na kamerách konečně odhalen a úřady spustily poplach, už dávno měl to nejhorší za sebou. Zatímco se armáda pustila do pronásledování, byl postupně identifikován na dalších několika kamrách tak, jak se dostával na další a další místa evidentně špatně zabezpečným hraničním pásmem.

Chyba počítače i telefonování

Podle jihokorejského listu JoongAng Daily je muž občanem Severní Koreje, který v minulosti několikrát vyjádřil přání přeběhnout na jih. Teď se tedy rozhodl jednat. „Členové služby odpovědní za strážní službu nedodrželi řádné postupy a nezjistili zadržení přeběhlíka,“ zní podle The Guardian oficiální zpráva.

Vyšetřování prý ukázalo, že jeden ze strážných nedbal výstražných signálů a myslel si, že jde o chybu počítače. Další byl zase tak zabraný do telefonování, že vůbec netušil, co se kolem něj děje.

Důsledky mohly být tragické

V tomto případě naštěstí neměl přeběhlík jiné úmysly, než žít zbytek života s dostatkem jídla a alespoň v minimálním pohodlí. Přesto berou jihokorejské bezpečnostní složky událost velmi vážně a slíbily urychlenou nápravu.

„Provádíme další vyšetřování a podle výsledků pak učiníme další opatření, která povedou k větší bezpečnosti,“ stojí v prohlášení. Tak snad to tam už nebude jako na Václaváku, no...

KAM DÁL: Černý pás v karate, skvělá imunita. Přesto měsíce bojovala s covidem, teď musí odpočívat i při plnění pračky.