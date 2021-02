Sexuální deviant dostal vakcínu na covid přednostně. Násilníci místo pobytu ve vězení doma pletou oblečky

Svůj dluh společnosti teď někteří zločinci splácejí tím, že doma pletou nejrůznější oblečky a stavějí ptačí budky. Uprostřed pandemie jsou sami nebo s několika nejblžšími z rodiny a neporušují tak nařízení o shromažďování. Jde o násilníky, kteří napadli své partnery, ale třeba i sexuální devianty, kterým policie zabavila dětské porno, uvádí web Daily Record.

Nejnižší recidiva za poslední roky

Odsouzení samozřejmě nedostávájí zaplaceno a vše, co vyrobí, jde na místní charity. Takto už dnes postupují například věznice ve správních oblastech Renfrewshire a North Ayrshire. „Je důležité, aby přidělená práce byla v souladu se spáchaným trestným činem,“ uvedla pro Daily Record skotské policie Rhoda Grantová s tím, že vězni musí pravidelně online kontaktovat své kurátory.

Mluvčí rady Renfrewshire k tomu doplnil, že tento systém má svoji hlavu a patu hlavně v době, kdy jsou věznice plné a navíc v nich nejde pracovat. „Dáme jim vše, co potřebují a oni pracují pro dobro komunity. Má to smysl.“ Faktem je, že ve Skotsku se v poslední době daří snižovat revidivu a většina odborníků to připisuje kvalitním reformám ve vězeňství.

Prý to není správné

Některým vězeňským dozorcům však ale vadí třeba to, že jsou vězni očkování proti nemoci covid-19 dříve než oni. Jako třeba známý zpěvák Gary Glitter, který se proslavil skladbou Rock and Roll z roku 1972. Jeho kariéru však ukončilo nazelné dětské porno v počítači, později byl usvědčen i z obtěžování nezletilých.

Bývalá pěvecká hvězda má štěstí, že je mu už 76 let a spadá tak do rizikové skupiny. A vakcínu tedy dostal mezi prvními. „Ale pokud jste vězeňský důstojník, který se o něj stará, máte smůlu. Není to správné,“ postěžoval si pro The Sun jeden z dozorců.

KAM DÁL: Psa jí ukradli přímo na ulici, hodili ho do dodávky a ujeli. Pro gangy je to teď hodně výnosný byznys.