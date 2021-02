Simona (41): Manžel mě poslal do sklepa, omylem jsem otevřela jinou skříňku. Byl to děsivý pohled, už nic nebude jako dřív

Kdyby mohla vrátit čas, paní Simona by to udělala. „Dala bych za to cokoli. Jen abych nešla do toho sklepa,“ vzpomíná dnes stále pohledná blondýnka na den, který změnil její pohled na manžela. Z klidného vztahu plného lásky se jako mávnutím kouzelného proutku stalo nervózní soužití dvou lidí, kteří vlastně nevědí, jak se chovat.

Byl šikovný, doma dělal všechno

Simona s Pavlem si nedávno pořídili chalupu a splnili si tak dalších ze svých snů. Potřebovala sice hodně oprav, ale to nebyl problém. Pavel byl vyučený truhlář a manuální zručnost mu rozhodně nechyběla. „Doma opravil prakticky všechno. Takže jsme se těšili, jak to tam společně zdokonalíme k obrazu svému.“

V neděli vstali o něco dříve, chtěli před odjezdem domů ještě opravit střechu, protože podle předpovědi počasí mělo v týdnu hodně pršet. Pavel se do toho pustil s chutí, Simona mu chvíli pomáhala, pak šla připravovat oběd. Když ji zavolal, jestli by mu nedošla do sklepa pro hřebíky, neměla s tím problém.

Začala jsem hrozně ječet

Zapomněla si sice baterku, ale jelikož ve sklepě nedávno natírala poličky, nevrátila se pro ni s tím, že se bude řídit hmatem. „Trochu světla tam bylo i tak, takže jsem jen chtěla vzít hřebíky a odejít. Omylem jsem ale sáhla do vedlejší skříňky. A to jsem neměla dělat,“ popisuje hrozný zážitek Simona.

Nahmatala totiž vlasy a kusy něčeho, co nedokázala identifikovat. „Začala jsem samozřejmě ječet, do toho jsem se praštila hlavou o strop sklepa. Až když přiběhl Pavel s baterkou, uviděla jsem, o co jde.“

Vytáčel se, ale pak se přiznal

Skříňka byla plná dámských paruk a gelových nehtů. „Byla jsem v šoku. Několik minut jsem jen mlčela a civěla. A pak jsem uděřila na Pavla, co to má znamenat. Protože moje to nebylo, takže bylo jasné, že jsou to jeho věci,“ vysvětluje Simona. Manžel se sice chvíli vytáčel, ale pak šel s pravdou ven.

Pavel přiznal, že jeho tajnou vášní jsou paruky a nehty a že si dokonce už udělal kurz, aby mohl ženám nehty upravovat. A že by jednou rád paruky aranžoval a měl třeba i pár figurín, jaké jsou v ochodech s oblečením. „Trvalo mi měsíce, než jsem uznala, že každý má právo na své koníčky. Ale už nikdy pro mě nebude tím chlapem, jako býval předtím. Prostě se na něj dívám jinak. Už mě ani nepřitahuje,“ uzavřela Simona.

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

KAM DÁL: Stále depresivnější seriál Ulice, v každém díle se řeší smrt. Zemřely Blanarovičová i Bebarová, další bude Mudrová?