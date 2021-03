Slavná hvězda se naštvala, když troll přirovnal její obličej ke koni. Není na tom ale něco pravdy?

V roce 2009 skončila Stacey Solomon na šestém místě v šesté sérii The X Factor se singlem „You Are Not Alone“, spolu s ostatními finalisty soutěže dlouho vévodili britským hudebním žebříčkům. Jen na Instagramu ji sleduje více než 4 miliony fanoušků. Je tedy jasné, že se mezi nimi najde i pár trollů.

Je zlý, nic si z něho nedělej

Právě kvůli jednomu z nich teď oznámila, že si se sociálními sítěmi dává pauzu. Přirovnal totiž její obličej ke koňskému. „Koně jsou krásná zvířata, děkuji,“ reagovala Stacey s nadhledem. Navíc se jí okamžitě zastala celá řada obdivovatelů. „Nevšímej si ho, je zlý a nepřející. My tě máme rádi,“ psali lidé.

Zpěvačka jim poděkovala a ujistila, že si z jednoho nešťastíka nic nedělá. Přesto oznámila, že chvíli nebude přidávat žádné příspěvky, ani nic komentovat. „Dáme si chvíli pauzu,“ potvrdil její snoubenec Joe Swash.

Není to poprvé, co britská hvězda takový krok udělala. Prý se chce nějakou dobu soustředit jen na rodinu. Možná příklad hodný následování, co říkáte?

