Svého manžela půjčuji sestře i mámě, říká mladá žena. Popisuje neobvyklé detaily

Na TikToku má Madi téměř 93 tisíc sledujících, takže se není čemu divit, že po oznámení svého zvláštního vztahu na sebe nenechaly komentáře dlouho čekat. Během pár hodin jich bylo více než 13 tisíc, k tomu 312 tisíc lajků. „Mám dost. TikTok zase až za rok,“ komentoval to jeden ze sledujících.

Není na tom nic špatného, ne?

Pro Američanku to ale není nic neobvyklého. „Kdykoli nemám náladu, můžu nechat manžela, aby si užil. Ano, jsem takový typ manželky. Když chce několikrát týdně, přeji mu to,“ usmívá se žena ve videu s tím, že když chce svému milému udělat opravdu velkou radost, nechá ho "pohrát" si i s její sestrou.

„Já i moje máma máme rádi swingers. Takže na tom, co děláme, nevidíme nic špatného. A je nám docela jedno, co bude kdo říkat,“ tvrdí Madi a dále popisuje "hromadný vztah".

Stále populárnější soužití

Podle webu Daily star obliba podobných vztahů poslední dobou roste, v Británii o padesát procent za poslední rok a má tak jít o 1,5 obyvatel ostrovního království, kteří takto žijí. Trojka či skupinový sex tak přestává být tabu.

Až se tedy u nás zase povedou vášnivé debaty o tom, co je tradiční rodina, možná by to chtělo alespoň trochu otevřít oči. Ono totiž platí, že to, co bylo "tradiční" před pár lety, už se může stávat spíš přežitkem.

