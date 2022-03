Svoji lásku jsem ztratila během jediného dne, říká Alena (38). Může za to moje matka, nikdy jí neodpustím

Jejich přátelé jim často volali o rady, chtěli znát jejich recept na perfektně fungující vztah. V kolektivu byli oblíbeni i proto, že nikdy nezkazili žádnou legraci, pro každého měli vlídné slovo. „Žili jsme si svůj splněný sen. Nikdy jsme se nad nikoho nepovyšovali, i když jsme věděli, že to mezi námi je opravdu výjimečné,“ usmívá se Alena.

Nemohla jsem otěhotnět

Jedinou kaňkou na jejich manželství byla skutečnost, že neměli dítě. Snažili se několik let, ale nešlo to. Nakonec to vzdali. „Zkusili jsme všechno. Ale nechtěli jsme jít do umělého oplodnění, tam byla hranice. Nakonec jsme se s tím prostě smířili a řekli jsme si, že možná časem nějaké dítě adoptujeme.“

Dohodli se, že nebudou pátrat po tom, jestli se někde stala chyba, jestli někdo za neschopnost Aleny otěhotnět může více nebo méně. „Věděli jsme, že jakékoli pochybnosti nebo ukazování na toho druhého by bylo jenom na škodu,“ uvažuje sympatická blondýnka.

Matka mu řekla to, co neměla

Jenomže se bohužel stalo to, co nechtěli. Když jednou jeli na víkend k jejím rodičům, Alena se musela rychle vrátit, protože ji odvolali do práce. „Občas se to stávalo. Nic neobvyklého. Patrik zůstal s mými rodiči, domluvili jsme se, že já přijedu, jakmile to půjde. Nečekala jsem, co se tam mezitím odehraje.“

Jak už to tak bývá, alkohol rozvazuje jazyky. „Máma začala Patrikovi vyprávět o mém dětství, mých nemocech a tak dále. Zmínila se i o tom, že už v pubertě mi lékaři říkali, že mohu být neplodná. Nebylo to jisté, jen to tenkrát uváděli jako alternativu a já to tehdy nechtěla potvrdit dalšími vyšetřeními.“

Pro Patrika to ale byl signál, že mu to manželka zatajila úmyslně. Hrozně se rozčílil. „Nechal mi hnusnou hlasovou zprávu. Vinil mě ze všeho, vyčetl mi, že jsem mu nedala syna a udělala jsem to schválně. Byl mezi námi konec, i když v tu chvíli jsme to ještě nevěděli. Bohužel další dny ukázaly, že spolu nemůžeme být.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

