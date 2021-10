Táňa (35): Tchyně sehrála odporné divadlo, veřejně mi nadávala a ponižovala mě. To ale nebylo nejhorší

Jejich manželství by možná bylo docela šťastné. Nebýt "zlé mrchy", která jim chtěla všechno od začátku překazit. Alespoň tak vidí svoji tchyni paní Táňa. „Nesnášela mě, obě jsme to věděly. Od první minuty mi dávala najevo, že jsem póvl a že její Adámek má na lepší. Bylo to vážně peklo,“ začíná své vyprávění devětatřicetiletá brunetka.

Často jsem kvůli ní brečela

Táňa si myslela, že po svatbě všechno skončí a manželova matka ji konečně začne respektovat. To se ale nestalo. „Bylo to snad ještě horší. Několikrát před lidmi řekla, že jsem jen coura od pokladny, se kterou její syn stejně brzy skončí. Mockrát jsem brečela. Adam to věděl, zkusil s ní promluvit, ale marně.“

I když tchyně o Adamovi mluvila jako o "svém chlapečkovi", podle Táni nešlo o mamánka. „Měl mamku rád, o tom žádná. Ale nebyl na ní závislý, netelefonoval s ní pětkrát denně ani o ní neustále nemluvil. Z jeho strany to byl běžný vztah syna s matkou. Ale ona to zřejmě viděla jinak,“ vysvětluje Táňa.

Šla na to přes city

Manželé se dokonce odstěhovali do jiného města, aby byl klid. Na nějaký čas to pomohlo. Jenomže pak začalo gradovat citové vydírání. „Vymyslela si nemoc srdce, dokonce si sehnala potvrzení od doktora. Jak vím, že to nebylo doopravdy? Řekla mi to, chlubila se tím a smála se, že s tím nikdy nedokážu nic udělat. Nejhorší je, že měla pravdu.“

Pár se tedy znovu přistěhoval blízko manželově matce. Syn jí chtěl logicky pomáhat v těžkých chvílích. Tak si to alespoň myslel. „Nezlobím se na něj. On neměl důvody pochybovat. Podezírat vlastní mámu z toho, že si vše vymýšlí? To ne, to vážně nemohl tušit.“

Sehrála skvělé divadlo

Táni tchyně ale ještě neměla dost. „Sehrála divadlo. Adam si odskočil do pracovny, ona zkolabovala. Samozřejmě jen na oko. Jenže já hloupá jsem nad ní stála a řvala na ni, ať se okamžitě zvedne, že jen simuluje. No, a v tom vešel Adam. Viděl matku v údajných křečích na zemi a manželku, jak na ni křičí. Hrozně mě seřval, odvezl ji do nemocnice a za dva dny požádal o rozvod.“

Táňa se mu to mockrát snažila vysvětlit. Argumentovala, ukazovala příklady, kdy a co jeho matka hrála. Marně. „Byl rozhodnutý. Ona ho nakonec zpracovala. Vyhrála nade mnou. Snad jsou oba šťastni.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

