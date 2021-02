Jana ze seriálu Slunečná se ukázala v sexy šatech. Tereza Brodská odhodila tepláky a možná byste ji ani nepoznali

„Tak jsem po víc jak půl roce odhodila tepláky!“ napsala si Tereza Brodská k fotce, kterou pořídil její manžel, známý fotograf Herbert Slavík. Nutno říct, že výsledek opravdu stojí za to. Herečka navíc dodává, že focení proběhlo bez make-upu a za výsledek tedy může "jen" dobré světlo.

Na 52 let vypadá opravdu výborně

O tom by se však dalo pochybovat, protože Brodská vypadý i v 52 letech opravdu dobře. „Teda já můžu ty tepláky odhadovat jak chci, ale takhle nevypadam,“ komentuje fotku jedna z jejích fanynek. A má pravdu!

„Odhazujte častěji,“ žádá herečku další obdivovatelka. „Jste krásná žena a zbytečně moc se zahalujete. Myslím, že i Janička ve Slunečné by jednou měla nahodit sexy šaty, to by pak byly i ty mladý holky až na druhý koleji, co se týče chlapů v hospodě.“

Nezbývá, než souhlasit. Je jasné, že Brodská nikdy nebyla ani nebude herečkou, která by stavěla na provokativních fotkách. Což je na jednu stranu dobře, na druhou ale velká škoda. Má totiž co ukazovat.

