Trump a Meghan Markleová se do sebe pustili, exprezident komentoval její vzhled. I další jeho výroky jsou za hranou

Jeden z nejvěrnějších asistentů Donalda Trumpa Jason Miller v rozhovoru pro The War Room Podcast řekl, že když mluvil s Trumpem o Mehgan, tak bývalý americký prezident prohlásil, že „to není žádný zázrak a že to tvrdí už dlouho“. Její a Harryho rozhovor s Oprah Winfreyovou prý jeho přesvědčení jen potvrdil.

Není to však zdaleka poprvé, kdy tito dva na dálku "zkřižili meče" a nevybíravě se do sebe pustili. V roce 2016 předtím, než se princ Harry s Trumpem potkal, měla Meghan pronést, že Trump ženy nenávidí a má vůči nim předsudky.

Naopak bývalá americká hlava státu se podle deníku The Sun v roce 2019 vyjádřila nelichotivě na adresu Meghan: „Nevěděl jsem, že je tak ošklivá.“ Později to odvolal s tím, že šlo o fake news. Britský bulvární deník si ale za tím, co napsal, stojí.

Jason Miller také uvedl, že Trump se nechtěl o "akci Oprah" více vyjadřovat, protože si uvědomuje, jak skončil moderátor Good Morning Britain Piers Morgan. Ten rezignoval, když řekl, že nevěří ani slovu, které Meghan u Oprah řekla, včetně jejích myšlenek na sebevraždu. Ozvalo se mnoho nesouhlasných hlasů a dokonce i tým Meghan si našel čas, aby do televize poslal oficiální stížnost.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe