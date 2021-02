V dětství baletka, v dospělosti žena od rány. Helena Růžičková také měla nebezpečné věštecké schopnosti

Helenu Růžičkovou si diváci u televizních obrazovek nejčastěji spojují s postavou drsné Škopkové v trilogii Slunce, seno, či jako Heduš v Homolkových. Herecký talent nepřehlédnutelné herečky však dokázal, že je schopná zahrát téměř cokoliv. Malé, velké, drobné, hlavní i vedlejší. Helena Růžičková za svoji kariéru stihla opravdu hodně, ale málokdo ví, že jednu dobu svého života nebyla jenom herečka…

Zubařka a baletka

Na začátku života se zdálo, že se bude vše vyvíjet poněkud jinak. Vystudovaná zubní laborantka se však už od dětství motala kolem divadla a byla dokonce členkou sboru dětského baletního Národního divadla. Na DAMU se nikdy nedostala, ale podle rejstříku její herecké dráhy to ani nepotřebovala.

Stačí jen pro ukázku výčet filmů, kde hrála, nebo se jen mihla, ať už to byla Babička, Bílá paní, Všichni dobří rodáci, Světáci, zmínění Homolkovi, Tři oříšky pro Popelku, Adéla ještě nevečeřela a mnoho a mnoho dalších legendárních snímků. I na televizní obrazovce v seriálech a estrádách se zapsala nesmazatelným písmem. Za 67 let je to opravdu slušný výkon. Když si člověk uvědomí, že velmi dlouho bojovala s rakovinou, člověk se musí jen poklonit.

Věštkyně

Helena Růžičková však nebyla jenom herečkou, byla také věštkyní. O tom, že měla jisté spirituální nadání, se vědělo, ale samotná Helena byla velmi opatrná. Jednoho dne vykládání z karet dokonce zcela zanechala poté, co dostala jisté transcendentální varování.

Určité období života údajně vykládala také budoucnost z kávové sedliny. Věnovala se také numerologii a jiným ezoterickým “vědám”. Přímo k ní chodilo pro odpovědi několik známých celebrit českého rybníčku a její vykládání karet se většinou vždy vyplnilo. Údajně předpověděla také tragédii, která se odehrála 11. září 2001. Pravděpodobně i díky těmto nebezpečným a děsivým vidinám toho nechala.

Sama se však před svým smutným osudem neubránila. Dva roky bojovala s rakovinou a podlehla ve svých 67 letech. I tak o pět let přežila svého korpulentního syna Jiřího Růžičku ml. Vnímat rovnítko mezi filmy Zdeňka Trošky a Helenou Růžičkovou by bylo krajně nespravedlivé. Stačí se letmým okem podívat na její obdivuhodnou filmografii.

