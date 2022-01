Vdaná učitelka svedla svého žáka. Na povrch vypluly podrobnosti, které nejsou pro každého

Soudní líčení prokázalo, že učitelka žáka zhruba měsíc "balila". Richard Milne, který vede obžalobu, vysvětlil, že existují erotické fotky i video, které Barberová mladíkovi posílala. Učitelka byla obviněna ze tří trestných činů.

Mělo to trvat pět minut

Vše mělo probíhat v období mezi 27. září 2018 do 20. října stejného roku. „Někdy mezi pátou a šestou hodinou mu navrhla, aby se s ní sešel venku. Myslel si, že chce do soukromí, aby je spolu nikdo neviděl. Ona však řekla, že chce jít na pole,“ popisoval událost Milne.

Podle něj oba odešli na nedaleké pole, kde se učitelka chlapce zeptala, zda "to s ní chce dělat". On odpověděl, že ano. „Stoupla si k němu zády a předklonila se. On jí stáhl legíny a zvedl červený kabát. Trvalo to asi pět minut,“ doplnil Milne.

Manželství prý bylo šťastné

Když skončili, Barberová měla žákovi vyhrožovat, že jestli někomu něco řekne, tak ho "sejme". Co tím přesně myslela, není zcela jasné. Podle obžaloby mohlo jít jak o fyzické napadení, tak se mohla učitelka postarat o to, aby žáka ze školy vyhodili. V každém případě žena "hrála" docela vysokou hru, protože byla vdaná a podle jejích známých nic nenasvědčovalo tomu, že by manželství bylo nešťastné.

Škola už s učitelkou rozvázala pracovní poměr a dá se předpokládat, že v případě prokázání viny bude mít doživotní zákaz vyučovat. Kromě několikaletého vězení jí hrozí i tučná finanční pokuta. A také obrovská ostuda...

