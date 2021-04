Ve čtyřiceti už nechtěl hrát blbce. Petr Nárožný začínal jako poloprofesionální bavič na koncertech

Když se oslavenec Petr Nárožný ohlíží za svou filmovou kariérou, hodnotí ji překvapivě kriticky. „Byly to většinou malé role v normalizačních komediích. A když přišla nějaká větší, tak se ten film většinou nepovedl. Pokud jde o to, co jsem natočil, tak není na co být pyšný,“ sdělil Petr Nárožný v rozhovoru pro Český rozhlas.

Oblíbená herecká osobnost je na sebe možná až příliš přísná. Za svoji kariéru totiž ztvárnil hned několik významných rolí v Činoherním klubu a jeho osobitý hlas si pamatuje hned několik generací dětí, které vyrůstaly u animovaného večerníčku Mach a Šebestová. První krůčky ke slávě Nárožný vyšlapal v divadle Semafor, kde několik let vystupoval v komediální trojici s Luďkem Sobotou a Miloslavem Šimkem. Herectví nestudoval, ale z amatéra se stal velmi rychle profesionálem. A nejen to…

S kapelou Rangers

Veřejné vystupování si Petr Nárožný poprvé vyzkoušel před koncerty legendární kapely Rangers. Country uskupení mu dávalo prostor projevit svůj komediální talent. Jako bavič a moderátor tehdy fungoval ve dvojici s hercem Michalem Pavlatou. V roce 1973 přišlo angažmá v divadle Semafor. Málokdo však ví, že v roce 1968 dokončil dálkově stavební fakultu na ČVUT v Praze.

Činoherní klub

Zlom v jeho kariéře přišel v roce 1980, kdy nastoupil do Činoherního klubu v Praze Ve Smečkách. „V šedesáti metat kotrmelce a hrát zběsilé blbce jsem nechtěl. Pak mi zavolal režisér Smoček. Usiloval o co nejpravdivější obraz světa, který je vždy tragikomický,” vzpomíná v rozhovoru pro Český rozhlas Nárožný.

Na scéně "Činoheráku" strávil neuvěřitelných 40 let, ale loučení mu zhatil koronavirus. V minulém roce se totiž chystal pokřtít audioknihu svých vzpomínek s názvem „Škoda slova, které padne vedle“. Událost se nakonec uskutečnila až v červnu 2020. Při této příležitosti také změnil plány. Původně mělo jít o derniéru a pomyslnou tečku za dlouholetým angažmá. Zda se ještě někdy Petr Nárožný k herectví vrátí, však rozhodne až vývoj pandemie koronaviru.

