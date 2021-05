Veronika měla sex na posvátné hoře Bali. Teď po ní pátrá policie, neviděli jste ji?

Dvaadvacetiletá pornohvězda se údajně skrývá v ruském Petrohradu. V případě, že ji zákon dostihne, hrozí jí až dva roky a osm měsíců vězení. Veronika přitom není nijak extra opatrná, na sociální sítě si stále sdílí nové příspěvky a strážcům zákona se ještě vysmívá.

Kousek nad posvátným chrámem

Ona ani její přítel Michail Morozov se k sexu a natáčení videa na posvátném místě ještě veřejně nepřiznali. Na Bali je z toho však obrovské pozdvižení, což potvrdil i šéf tamní policie Bangli I Gusti Agung Dhana Aryawan. „Náš důstojník našel inkriminované místo. Konkrétně je to podél turistické stezky Mount Batur, kousek nad chrámem Pasar Agung,“ sdělil.

Policie už podle něj na ostrově provedla velkou razii mezi turisty, aby zjistila, zda je zmíněná dvojice ještě na Bali. „Kromě vězení bychom jim v případě usvědčení také samozřejmě zakázali další vstup do Indonésie,“ doplnil Aryawan. Video už je na porno serveru zablokované.

Zákaz sexu mimo manželství

Troshinová pravidelně sdílí fotky a videa na Instagramu i OnlyFans. Navíc má několik profilů, kterými se vzájemně podporuje, píše Daily Star. Přitom hrátky s indonéskými zákony, pokud jde o porno, nejsou až tak zábavné. Pornografie je tam trestána obecně velmi tvrdě.

Vláda této země navíc v roce 2019 téměř přijala zákon, který by nařizoval uvěznit lidi, kteří mají sex mimo manželství. Takže i když to celé může vypadat jako velké dobrodružství, až taková legrace to zase není.

KAM DÁL: Babiš nám slíbil očkování, místo toho chce dát vakcínu puberťákům. Nechá nás klidně umřít, říká Jarmila (72).