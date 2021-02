Za tisícovku můžete na pohřeb Larryho Flynta. Program je stejně bláznivý, jako celý jeho život

Larry Flynt zemřel 10. února ve věku 78 let a jeho pohřeb bude něco, co svět showbyznysu ještě nepamatuje. Hektolitry alkoholu včetně speciálního drinku na bázi vodky, které ponese jméno slavného porno magnáta Flynt Goldfinger. Chybět samozřejmě nebudou ani striptérky, živá hudba nebo tombola o ceny, informuje web Daily Star.

Sopeciální show oblíbených striptérek

Zakladatel časopisu Hustler se tak se světem loučí tak, jak žil. Bujarou oslavou plnou žen a nebázanosti. jaký to rozdíl oproti jiným známým osobnostem, které si většinou přejí pohřeb bez humbuku v kruhu rodiny a nejbližších přátel.

A co by to bylo za Flyntovu party, kdyby na ní chyběla jeho oblíbený skupina Sexxy After Dark? „Samozřejmě dorazí, trávil s nimi poslední dny. A mají prý připravenu novou show, kterou předvedou pouze při této speciální příležitosti,“ láká na divoký mejdan jeden z přátel Larryho Flynta.

Před bankrotem ho zachránilo porno

Ani místo posledního rozloučení s Flyntem není třeba dvakrát představovat. Nemůže být jinde než ve slavném Hustler Clubu, kde vlastně v březnu 1972 začal vznikat Hustelr magazín. Nejprve jako čtyřstránkový černobílý zpravodaj Hustler Newsletter, který měl pouze propagovat jeho podniky. Byl to obrovský úspěch a počet stran narůstal až na 32.

Pak ale zasáhla ropná krize a Flynt se ocitl na pokraji bankrotu. Zachránila ho až myšlenka přeměnit časopis na porno magazín. Přelom pak znamenalo zveřejnění nahých fotek bývalé první dámy USA Jacqueline Kennedy-Onassisové, které v roce 1971 pořídil paparazzi fotograf a Flynt je koupil za osmnáct tisíc dolarů. Prodej Hustleru však přesáhl milion kusů a z Larryho se stal milionář.

Speciální prezentace na střeše

Na posledním rozloučení v Las Vegas tak určitě bude na co vzpomínat. A kdo by náhodou na něco zapomněl, bude si moci život Larryho Flynta připomenout v rámci speciální prezentace na střeše. Ta bude následovat bezprostředně po vypuštění speciální balónu.

Organizátoři podle webu marca.com jasně řekli, že na akci budou doržena veškerá proticovidová opatření a šéření nového typu koronaviru tak podle nich nehrozí. Což jim věřit můžeme, ale samozřejmě také nemusíme...

KAM DÁL: Svět porna je plný zneužívání a ponižování. Ve filmu Pleasure to zjistí i krásná Sofie Kappel.