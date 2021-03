Zasvěcovací rituál do bratrstva se zvrtl, student musel dělat šílené věci. Zemřel, ale tohle by zabilo i drsné chlapy

Zasvěcovací rituál, takzvaný "hazing", je zejména na amerických univerzitách stále velmi rozšířený. Když chce nováček vstoupit do bratrstva, musí splnit úkoly, které mu nařídi mazáci. Součástí je i ponižování či zneužívání. V případě Stona Foltze šlo podle webu Daily Star o přijetí do Pi Kappa Alpha Fraternity na Bowling Green State University.

Mladík měl během krátké chvíle vypít zhruba čtyřicet panáků tvrdého alkoholu. „Musíme vypít vše, co nám náš "velký" dá. Navíc v požadovaném čase,“ potvrdil jeden z účastníků akce, který si přál zůstat v anonymitě. K tomu se přidaly úkoly, které jsou nebezpečné i zastřízliva jako například chůze s kápí na hlavě, kdy absolutně netušíte, kam jdete, a další. Ve hře zřejmě byly i drogy.

1/2 "The death of Stone Foltz is a tragedy. He was a beloved son, brother, and grandson. At this time we are gathering all of the facts leading to his untimely death and we have no interest in commenting on speculation."