Žena (43) udala manžela na policii: Chce po mě sex i sedmkrát denně, má doma přírodní viagru a je na ní závislý

Žena, která nechtěla odhalit svou totožnost policii řekla, že její manžel požaduje sex až sedmkrát denně poté, co začal být závislí na svém nápoji. Čtyřiašedesátiletý Thajec se začal cítit jako mladík. „Napřed to bylo fajn, užívala jsem si to. Ale teď jsem opravdu hodně opotřebovaná a je mezi námi neustále napětí,“ postěžovala si.

Dvakrát nebo třikrát mu to nestačí

Partneři prý neměli sex už hodně dlouho a hledali cestu, jak milostný život znovu nastartovat. Kokosová šťáva se ukázala jako dobrý nápad. „Jenže on teď vypadá, že je na tom závislý. Neustále chodí ke stánku a kupuje si novou šťávu. Pak přijde a chce se milovat, nedá se to zvládnout,“ vysvětlovala šokovaným policistům žena.

Nabídla mu, že budou mít sex dvakrát denně. Ale to mu prý nestačí. „Není uspokojený. Chce to pak ještě třikrát nebo čtyřikrát. Dokonce i když jsem mu několikrát za den vyhověla, chtěl to po mě ještě před spaním.“ Policisté nakonec ženě doporučili, aby šla domů a pokusila se s manželem ještě jednou všechno probrat a najít řešení.

Všichni chtějí kokosy, lékař souhlasí

Když se o "zázračné medicíně" doslechli místní muži, vzali stánek s kokosem doslova útokem. Všichni chtějí přírodní viagru. Majitelka stánku Wandee Paoponpreuk si to nemůže vynachválit. „Někteří zákazníci vypijí i čtyři kokosové ořechy přímo před stánkem. Jen doufám, že jim z toho nebude špatně.“

Všichni zkrátka chtějí mít sexuální apetit jako jejich spoluobčan. Navíc kokos je cenově dostupný, většinou se pěstuje v místních zahradách a stojí 20 bathů (v přepočtu 14 českých korun). Doktor Kampanant Pornyokrai z místní nemocnice uvedl, že pití kokosové vody opravdu může zvýšit testosteron, což vede u mužů k větší sexuální touze. „Ještě je ale třeba hodně výzkumů, abychom to mohli potvrdit s jistotou,“ dodal lékař.

KAM DÁL: Jihoafrická mutace koronaviru už u nás klidně může být. A pokud ne, je to jen otázka času, tvrdí epidemiolog Maďar.