Žena porodila nad Pacifikem. O těhotenství vůbec nevěděla, měla ale obrovské štěstí

Porodit kdesi nad Pacifickým oceánem, to se nestává každý den. Tím spíš, když nastávající maminka nemá o svém těhotenství ani tušení. V letadle mířícím ze Salt Lake City do Honolulu se tak odehrálo něco, na co zřejmě žádný z aktérů do smrti nezapomene.

Najednou jsem ho měla v ruce

Lavinia byla v šoku, když začala rodit. Ostatně stejně jako všichni na palubě letadla. Není se tedy čemu divit, že zpočátku porod provázely komplikace. Ty se však za pomoci profesionálů podařilo rychle vyřešit a Moungaová přivedla na svět zdravého chlapečka, který dostal jméno Raymond.

„Opravdu jsem nevěděla, že jsem těhotná. Najednou se tu Raymond z ničeho nic objevil,“ popisovala žena pro deník The Mercury News.

Bylo hrozně maličké

Žena měla neuvěřitelnou kliku. Lékař i sestřičky totiž byli z novorozeneckého jednotky intenzivní péče. Nezpanikařili a přesně věděli, co mají dělat. „Asi v polovině letu jsem uslyšel naléhavé tísňové volání. Dal jsem letušce hned vědět, že jsem lékař, a ona mi řekla, že máme na palubě rodící ženu, tak jsem jí hned spěchal na pomoc," vzpomínal doktor Dale Glen.

Po chvilce doběhly i sestřičky. „Šla jsem se podívat, co se děje, a uviděla jsem ji, jak drží miminko v náručí. Bylo hrozně maličké,“ vyjádřila se Lani Bamfieldová. Ona i ostatní sestry se o předčasně narozeného chlapečka staraly po celý zbytek letu.

Chytré hodinky jako monitor tepu

Faktem je, že podle svědků byla scéna opravdu jako z nějakého filmu. Lékař neměl k dispozici žádné nástroje, navíc neměl dost prostoru. Improvizace se však osvědčila, například pupeční šňůru zavázali tkaničkou od bot. K monitorování srdečního tepu mininka zase posloužily chytré hodinky.

Jen tak mimochodem, pokud po přistání letadla nesnášíte potlesk, tak tentokrát byste to asi dokázali odpustit. Po usednutí stroje na letišti v Honolulu totiž bylo co slavit.

