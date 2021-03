Živá reklama Agáta Prachařová. Slavná celebrita prodává na sociálních sítích i sušené mléko

Když to sledují, není co řešit. Instagramový účet celebrity Agáty Prachařové připomíná jednu velkou prodejnu produktů. Je tak jednou z vizionářek českého rybníčku, které se nepokrytě živí svými domnělými fotografiemi ze soukromého života, ke kterým jako kdyby náhodou připojí nějaký ten zajímavý produkt. Oblečení, mastičky, šampóny, no prostě na cokoliv si vzpomenete.

Prodám i mléko

O tom, že je Instagram po celém světě určen hlavně ke komerční sebeprezentaci a tisíce sledujících jsou ideálními ovečkami marketingových kampaní, se ví už dlouho. Agáta Prachařová tak přirozeně není jediná, která se tímto způsobem sebeprezentuje doslova každý den.

Způsob, kterým tak činí, jde však mnohdy za hranici dobrého vkusu. Lidé mohou namítnout, že je na každém, jestli bude podobné věci sledovat, a tím pádem podporovat. Ve chvíli, kdy se na sociální sítí objeví fotografie jejího malého dítěte s flaštičkou mléka v puse a na další fotografii je doslovná reklama na produkt, který právě přistává do bříška potomka Agáty Prachařové, je už celý tento komerční komplot daleko za hranicí zdravého rozumu.

Hledání reality

Je potměšilé si myslet, že na podobných platformách zahlédnete u podobných celebrit obrázek jejich reálného života či starostí. Nutno dodat, že i Agáta Prachařová občas přidá na svůj instagramový účet momentku, kde není žádná reklama. Jedná se však o zcela výjimečnou událost. Nejde tak ani o to kritizovat podobný přístup, na který má každý právo, ale spíše ty, kteří tento obsah sledují. Jsou totiž jenom ovečkami v systému byznysu druhé strany. Tak snad to někdy někomu dojde.

