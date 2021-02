Zlatokopka a symbol plastických operací. Playmate Anna Nicole Smith si vzala miliardáře nad hrobem

Opravdu se spíše než o herečku či modelku jednalo o klasickou hollywoodskou celebritu, která se velmi ráda ocitá v negližé na hlavních stránkách bulvárních deníků. Za zmínku snad stojí pouze role ve filmech Záskok z roku 1994 a hlavně Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas.

Za tuto roli byla dokonce oceněna Zlatou malinou za nejhorší debutovou roli roku 1994. Byť jen těžko chápat, co kritici čekali od filmu, jako je bláznivá parodie, Anna Nicole Smith zde bezesporu nezazářila. Dalších několik malých roliček snad není třeba ani zmiňovat. Více než její herecké schopnosti vzbuzoval pozornost její křiklavý vzhled.

Bujné křivky zlatokopky

To nejikoničtější na Anna Nicole Smith bylo bujné umělé poprsí a blonďatá hříva. Postupem času a s přibývajícími lety a popularitou nešetřila ani jinými plastickými operacemi. Nejdůležitější moment její kariéry se však odehrál díky sňatku s miliardářem J. Howardem Marschallem. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby mu v té chvíli nebylo 89 let.

O tom, že Anna Nicole Smith záměrně věští své nové lásce brzkou smrt, bylo všem jasné. Také o 14 měsíců později jí bez velké práce padla do rukou nemalá částka a majetek z dědictví po jejím muži. Samozřejmě se také nevyhnula dlouhým soudním sporům s dětmi slavného miliardáře.

Život Anna Nicole Smith skončil náhle a předčasně. Její tělo našli ve stavu bezvědomí na hotelovém pokoji 8. února v roce 2007 a nepodařilo se ji už zachránit. Pravá příčina smrti není dodnes jasná. Nejpravděpodobnější verzí je předávkování se léky. V roce 2013 o životě bývalé playmate, “herečky”, modelky a hlavně dobře provdané ženy vznikl dokumentární film.

