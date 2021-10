Lidé mi nadávají, že jsem tlustá a ošklivá, já ale jen fotky neupravila. Tak posuďte sami, co je lepší, říká známá influencerka

Jedenatřicetiletá hvězda internetu se pochlubila fotkami z pláže. Karina přitom dlouhodobě ukazuje přírodní krásu, je proti nejrůznějším úpravám fotek pomoci filtrů či "vyhlazování". A to se zřejmě některým lidem nelíbí. „Jsi tlustá, nejsme na to zvědaví,“ mají jasno trollové. „Oblékni se, hrozné,“ přidávají další.

Opravdové ženy vypadají takto

Australanka na to však má jasnou odpověď - postuje další a další fotky. „Nejsem dost hubená, nezapadám do tvého vkusu? Hm. Myslím, že lidé, kteří mi ty nesmysly pořád píší, mají chorobnou posedlost figurínami v obchodě. Ale opravdové ženy vypadají tak jako já. Čím dříve to někteří lidé pochopí, tím dříve budou mít šanci vidět reálnou nahou ženu. Ne v pornu, v opravdovém životě,“ má jasno blondýnka.

Mnozí diskutující s jejím příspěvkem souhlasí, během chvíle měl přes 50 tisíc "lajků". „Dnes v noci jsem brečela, protože po dvou dětech se necítím dobře, nemám postavu jako dřív. Ale díky tvému příspěvku už se cítím lépe. Děkuji,“ napsala jedna z fanynek influencerky.

Zůstaň taková, jaká jsi

Pro mnoho žen je Karina inspirací. „Mnoho dívek a žen si na instagramu upravuje tělo jen proto, aby vypadaly lépe ve virtuálním světě. Je to naprosto absurdní,“ souhlasí s Irbyovou další komentující.

Další pro ni mají jasný vzkaz: „Zablokuj si ty, kteří tě nenávidí. Ale opovaž se někdy zakrýt tělo. Jsi neuvěřitelná, takže to nikdy, nikdy nedělej. Mnoho z nás tě miluje. Jsi krásná přesně taková, jaká jsi. Zůstaň taková!“

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Jsem příliš krásná, uvádí žena důvod, proč ji vyhodili v Dubaji z hotelu. Každý si může udělat obrázek sám.