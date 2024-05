Agresorova ostuda: Ukrajincům na likvidaci moderního ruského stroje stačil sovětský stařeček

Ruští okupanti přicházejí ve válce na Ukrajině o moderní pozemní techniku, navíc počítají i ztráty svých strategických bombardérů, kterých není nazbyt. Ukrajincům se podařilo stroj zlikvidovat, což později i oficiálně potvrdili. Server globaldefensecorp.com napsal, že Rusové naopak prohlásili, že jejich strategický bombardér sestřelen nepřítelem nebyl, nýbrž že se zřítil vinou blíže nespecifikované technické chyby, když se vracel na svou domovskou základnu.

Starý systém ničí moderní techniku

Ukrajinci však nesporně mohou slavit úspěch, který je navíc umocněn tím, že Tu-22M3 dokázal zničit starý sovětský systém protivzdušné obrany z šedesátých let, S-200. Ten je sice s nadsázkou řečeno už několik desítek let po záruce, nicméně Ukrajinci jej používají i nadále a zbraňový systém, ač z éry studené války, stále prokazuje, že může být platným i na bojišti 21. století.

Ruského agresora pak těžko potěší skutečnost, že Ukrajinci pracují na vylepšení tohoto systému, jak uvádí server Army Recognition. Obránci před ruskou invazí modifikují protivzdušný komplex takovým způsobem, aby mohl sestřelovat vybrané cíle ještě na delší vzdálenost. Dále se Ukrajinci soustředili rovněž na to, aby byl systém schopen provádět údery i na pozemní terče.

Úpravy, které Rusy nepotěší

Zatímco modifikovaný systém má dosah 250–300 km proti vzdušným cílům, proti pozemním může činit až 482 km, jak uvádí web Army Recognition. První fotografie upgradované rakety S-200 pak přinesly ukrajinské televize. Kyjev má také pracovat na úpravě odpalovacích platforem, aby se zvýšila mobilita systému a ta z něj učinila univerzálnější a flexibilnější zbraňový prostředek.

Ukrajina je k modifikaci starších systémů v podstatě nucena nepříznivými okolnostmi. Nedostává se jí zejména západních protivzdušných komplexů. K dispozici má Kyjev sice americký Patriot, jenže nemá dostatek raket. Proto žádá Washington o urychlenou dodávku nejen jich, ale obecně munice, kterou musí již několik měsíců výrazně šetřit.

Ukrajinský systém si odbyl službu i v Československu

S-200 byl původně navržen už v padesátých letech, používán je od roku 1967. Sověti jej navrhli k ničení taktických a strategických bombardérů a balistických střel. Rovněž systém likviduje vrtulníky letící ve středních a velkých výškách. Výhodou zbraňového prostředku je skutečnost, že je schopen operovat za každého počasí a ve všech podmínkách. Sovětský svaz začal S-200 vyřazovat v osmdesátých letech, protože už zastarával.

V průběhu let vzniklo několik variant systému. Kromě základního spatřila světlo světa také verze S-200V, která byla zavedena v roce 1970, S-200M, S-200VE, jež představovala exportní variantu a S-200D, která vstoupila do služby v roce 1975. Systém S-200 si našel cestu do výzbroje států bývalého východního bloku, tedy i do Československa. Celkem mělo ve službě systém pět praporů. Zbraně byly vyřazeny v roce 1997, a to bez náhrady.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tank T-84: Vozidlo do extrémních podmínek. Ukrajinský dravec se chystá na lov ruské kořisti.