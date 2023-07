Alkoholik pobodal družku a chtěl ji vyléčit čajem s teplým párkem. Žena umírala několik dní

Jak se vlastně tehdy všechno přihodilo? Oba budoucí partneři se potkali na místě, kde se scházely hlavně podivné místní postavičky. Už to bohužel dávalo jejich možnému vztahu hodně vratký základ. Oni se ale rozhodli, že jim to bude stačit.

Páreček k pohledání

Invalidní důchodkyně Marta a absolvent zvláštní školy, kde několikrát propadl, dělník Pavel, který domů moc peněz nikdy nenosil, brzy bydleli společně. Bylo to ostatně výhodné, vždyť stačilo platit jen jeden nájem. Zato alkohol tekl proudem, žena ho dokonce zvládla spotřebovat víc než její partner. Ten se s tím smířil, výhodu viděl v tom, že ona přece jen občas uvařila nebo vyprala. A o to tady přece jde…

Bití a urážky na denním pořádku

I přes všechny problémy, které takové soužití přinášelo, spolu pár stále zůstával. Někdy sice došlo na hrubé nadávky, urážky, a dokonce i fyzické napadání, jehož následky si pak žena mnoho dní léčila raději doma, aby ji zbitou nikdo neviděl, ale důvod k rozchodu to stále nebyl ani pro jednoho z nich. Jediné, co opravdu nemohl Pavel přenést přes srdce, bylo její flirtování s jinými muži, ať už se ho opravdu dopouštěla, nebo se všechno odehrávalo jen v jeho bujné fantazii. A právě tahle fantazie se pravděpodobně stala Martě osudnou.

Osudný večer

Jednoho dne se po delším popíjení ve známé hospodě pár i s několika přáteli přesunul k nim do bytu. Po cestě ještě stihli obstarat další alkohol, a tak to byl večírek opravdu bujarý. Všechno šlo dobře až do okamžiku, kdy se ve dveřích objevil střízlivý kamarád, který nabídl pod obraz vypadajícím přátelům rozvoz domů. Ti souhlasili a Marta se rozhodla, že jim bude dělat na cestě doprovod. Už to se Pavlovi nelíbilo, ale nechal se přemluvit.

Když se jeho družka dlouho nevracela, začaly se mu v hlavě spřádat temné myšlenky na její nevěru. O opaku jej nepřesvědčil ani jediný známý, který s ním v bytě zůstal s vidinou, že u nich přespí.

Netušila, že si jde pro smrt

Bylo už po půlnoci, když se Marta vrátila domů. Pavel, kterého její příchod vzbudil, začal zuřit a jak bylo v téhle domácnosti zvykem, došlo na fyzické násilí. Kopání, bití a škrcení, na to všechno byla Marta bohužel zvyklá. Jenomže pak Pavlovi přišla pod ruku taška, se kterou chodil do práce. Neváhal a po své družce ji zkrátka hodil. Ani to by asi nebyl takový problém, kdyby z ní nevypadl nůž na kuchání kuřat, který opilý muž odpoledne používal na drůbeží zabijačce u kamaráda. Popadl ho a svoji partnerku ve vzteku bodl do břicha. To mu jako pomsta stačilo, trochu se uklidnil a Martu pak „propustil“ s hrubým doporučením, aby se došla umýt. Co ženu přimělo, že si po tom všem ustlala vedle něj v posteli, je nepochopitelné.

V posteli s vlastním vrahem

Marta útok přežila, ale ráno jí už bylo zle. Pavel se bál možného vyšetřování policií, proto ji přemluvil, aby nechodila k lékaři. Postará se prý o ni sám. Jak taková péče o pobodanou ženu vypadala? Uvařený čaj a ohřátý párek, donesený až do postele. Mohl si skutečně myslet, že tím Martě pomůže? Patrně ano, jak později vyplynulo z vyšetřování. Hlavní ale byl strach o vlastní svobodu. A tak se stejný scénář odehrál ještě druhý den.

Sliby – chyby – smrt...

Třetí den ale už přišla krize, a tak Pavel při odchodu do práce dokonce slíbil, že sežene lékaře, až se bude vracet. Jenomže místo do nemocnice zašel zase (jak obvykle) do hospody a domů se vrátil až téměř v noci. Našel Martu ležet nehybně na kanapi. Byla mrtvá, párky a čaj bodnou ránu jednoduše vyléčit nedokážou.

Devět let za mřížemi

Snad až v tu chvíli si Pavel skutečně uvědomil, co udělal, a dokonce zavolal policii. Kriminalisté jej vyslechli a nestačili se divit, jak může dospělý člověk takto přemýšlet. Psycholog nakonec konstatoval, že muž netrpí žádnou duševní chorobou, ale zároveň se zdálo, že Martu původně nechtěl zabít. Kdyby jí však včas poskytl potřebnou pomoc a zavolal (nebo jí dovolil zavolat) lékaře, jeho družka by s největší pravděpodobností žila. V tomto případě ale žena přišla o život a on strávil následujících devět let za mřížemi.

