Americké experimenty s lidskou myslí. Tajný Projekt MK-Ultra měl změnit mozek nepřítele podle rozkazu

Demokratický režim není zárukou dodržování lidských práv a svobod. Byť bylo období Divokého západu od 20. století vzdáleno notnou dávku let, to, co se odehrávalo v rámci tajného Projektu MK-Ultra, ukazuje, že nemusíte žít zrovna v Sovětském svazu či Číně, aby vás vláda mohla manipulovat drastickými experimenty.

V tomto případě se jednalo o mysl občanů USA a Kanady. Někteří z této zkušenosti odešli s nevratnými následky a mnoho z nich z tohoto projektu financovaného CIA potkala smrt. O co jde a jaké šílené metody byly aplikovány na lidskou mysl?

Manipulace mysli

Motivace byla jasná. CIA chtěla vyvinout chemickou látku, kterou by mohla tajně využívat v boji s nepřítelem. Nejprve se však musela vyzkoušet a na vlastní kůži tímto experimentem prošlo hned několik občanů USA a Kanady. Tento rozsáhlý výzkum se odehrál plošně na několika místech USA.

Jednalo se tak i o univerzity, nemocnice, farmaceutické společnosti a hlavně věznice. Na lidech se zkoušel účinek konkrétních drog, které měly potažmo nepřítele donutit mluvit při výslechu nebo ho donutit k manipulaci jeho mysli bez jeho vědomí. Zkusit přeprogramovat mozek člověka se zkoušelo hned několika způsoby. Nejpoužívanější látkou však bylo LSD. Celý tento projekt probíhal od roku 1953 do 1973. Dvacet let se tak několik nešťastníků stalo terčem něčeho zcela nehumánního.

Nejenom drogy

Za těchto dvacet let se s myslí vybraných neexperimentovalo pouze podáváním LSD. Ovlivnit psychický stav výzkumníci zkoušeli i skrze hypnózu, smyslovou deprivaci, uzavření “pacienta” od okolního světa. Někteří během těchto těžkých zkoušek museli projít také sexuálními útoky a různými druhy i fyzického mučení.

Veškerý výzkum však vznikl z nesmyslné paranoi, která probíhala během nejtěžších let studené války od roku 1950 až 1960. Američtí agenti se obávali, že Sověti a Korejci využívají manipulaci mysli jako jeden z prostředků, jak oslabit nepřítele. Když se tedy někteří američtí vojáci vraceli z bojiště v Koreji a vyslovili sympatie vůči komunistickému režimu, vyvolalo to mezi mocnými orgány vlády paniku. Obava z vymývání mozků amerických vojáků spustila šílené experimenty.

Reakcí tak byla s odstupem času zcela nesmyslná experimentální válka, která stála USA nakonec pouze životy vlastních spoluobčanů. Byť je doloženo “pouze” 150 experimentů na lidech, lze předpokládat, že jich bylo ve výsledku mnohem víc. Podávání LSD a jiných drog, už zmíněná hypnóza, ale také elektrické terapie.

To všechno jsou jen zrnka v hromadě písku, který se agenti rozhodli sypat lidem na hlavu. Někteří se údajně podrobili experimentům dobrovolně a s vědomím toho, co je čeká. Většina z nich však neměla potuchy. Pravděpodobně se také v určité fázi výzkumu jednalo o vítaný prostředek, kterým se šlo zbavit nepohodlných osob.

Nemocní s rakovinou

Jeden z mnoha šokujících momentů Projektu MK-Ultra je fakt, že se do něj zapojilo 185 lékařů a dokonce 12 nemocnic. Přísně utajovaný experiment musel být držen pod pokličkou a když se zpětně dozvídáme podrobnosti, není se čemu divit. Mezi nejhorší skutečnosti, které se během těchto dvaceti let odehrály, patří bezesporu experimentování s lidmi postiženými rakovinou v nevyléčitelném stadiu, aniž by o tom věděli.

Nedobrovolně se také experimentovalo s lidmi z vězení a sexuálními delikventy. Některé konspirační teorie hovoří o tom, že se experimentu zúčastnily také děti, to se však nikdy oficiálně nepotrvrdilo.

O tom, že se experimenty staly v podstatě nekontrolovatelnou zábavou pro agenty CIA, vypovídá také historka, kterou veřejnosti prozradilo několik bývalých příslušníků americké organizace. K experimentu se využívalo svádění prostitutky, která muže zavedla do prostředí pod kontrolou CIA, která přes neprůhledné sklo sledovala to, jak se muž chová po aplikování LSD, aniž by o tom věděl. Vyšlo také najevo, že se pro agenty tento experiment stal zdrojem velké zábavy a vítané show.

Konec zvonec

V roce 1974 novinář Seymour Hersh přišel na stopu, která pomalu odhalovala všechny utajené a neetické postupy agentů CIA a celého Projektu MK-Ultra. Vznikla tak komise vedená viceprezidentem Nelsonem Rockefellerem. Stejně tak vznikl tzv. Churchův výbor, který zkoumal všechny skandály FBI a CIA. Z jejich práce nakonec vyplynulo, že tajné služby plánovaly atentát na Fidela Castra. Mimo jiné výbor také odhalil detaily ohledně zminěného MK-Ultra.

Vznikl tak exekutivní příkaz, který podobné experimenty přísně zakázal, aniž by s nimi daný subjekt písemně nesouhlasil. Některé materiály dokonce odhalují, že se experimentovalo na zvířatech skrze mozkové implantáty, které reagovaly na ovladač. Veřejnost se také dočkala otevřené spekulace rodiny doktora Olsena, který se celého projektu zúčastnil a sám aplikoval několika lidem LSD. Ten totiž v roce 1954 vypadl z okna a dlouho se hovořilo o tom, že se jednalo o sebevraždu. To však rodina popírá. Spekulace ukazují, že mohl být zavražděn agenty CIA.

