Amnestie zkrátila deviantovi kriminál, brzy nato odpálil petardu v těle matky dvou dětí

Tělo mladé ženy našel náhodný chodec u základní školy ve Frýdku-Místku. Přivolaní kriminalisté se nemuseli dlouho rozhlížet po místě činu, aby zjistili, že se jedná o neobyčejně krutou vraždu. To brzy nato potvrdil i přivolaný lékař, a to včetně zjevného pohlavního zneužití.

Měla zůstat s přáteli

Jak se všechno stalo? Silvestrovské oslavy se jen málokdy obejdou bez alkoholu, a stejně to bylo i v tomto případě. Po několika skleničkách, které si spolu se svými kolegy z práce dala v různých ostravských podnicích, se v podvečer rozhodla vydat se domů. Jenomže v poslední den roku autobusy jezdí jen zřídka, a tak se rozhodla stopovat.

Neznámý muž na oslavě

Nejprve měla štěstí, stopla si auto, které ji odvezlo kus cesty, další řidič ji pak bez problémů vysadil až nedaleko bydliště ve Frýdku-Místku. Nešťastná žena vystoupila a rozhodla se pokračovat v oslavách v místním kulturním centru. Právě tam se potkala s mužem, o němž nemohla tušit, že je agresivním sexuálním útočníkem, který si ji vybral za svoji oběť. Bohužel brzy nato se odehrály hrůzy, na které místní vzpomínají dodnes.

Petarda uvnitř těla oběti

Podle vyšetřovatelů vraždy se útočník nezdráhal použít hned několik způsobů týrání a útoků proti své nevinné a bezbranné oběti. Šlo jak o sexuální útok, tak o zranění v obličeji, následky škrcení a řezné rány na krku. Navíc byl při pitvě v její pochvě objeven zvláštní předmět, který přezkoumali policejní odborníci. Ti zjistili, že jde o zbytek petardy. Jak je to možné? Vrah, který se už dříve v průběhu oslav konce roku bavil zapalováním petard, jednu takovou o několik chvil později odpálil také uvnitř těla trýzněné ženy. Otřesení kriminalisté tomu mohli jen stěží uvěřit.

Antonín byl brzy hlavním podezřelým

I když bylo na oslavě několik stovek lidí, podařilo se poměrně brzy zjistit, kdo by mohl být pravděpodobným pachatelem. Mladý Antonín měl za sebou již několik sexuálně motivovaných útoků, a kdyby nepřišla rozsáhlá amnestie na začátku roku 1990, ještě dlouho by seděl ve vězení. Bohužel se ale stalo, že byl mezi tehdy předčasně propuštěnými. Po prvním pohovoru s policií, kterým ještě prošel bez větších problémů, se pozdější hlavní podezřelý ztratil ze světa, a bylo tak zřejmé, že se má proč skrývat. Nakonec jej policie našla v jednom z místních hotelů, již těsně před smrtí, když se pokusil spáchat sebevraždu. Naštěstí se mu to ale nepodařilo a kriminalisté jej mohli vyslechnout a odhalit přesný průběh hrůzného činu.

Rány ani křik na silvestra nepřekvapily

Poté, co mladá žena o silvestrovské noci souhlasila s tím, že půjde s neznámým mužem ven, aby ji doprovodil domů, napadl ji a ona už neměla šanci přežít. První sexuální útok na poměrně viditelném místě sice ještě přečkala, ale když se vrah rozhodl, že se se svým hrůzným záměrem schová do ústraní, ztratil veškeré zbytky opatrnosti. Bití pěstmi střídaly útoky nohou, rány plnou lahví do hlavy a nakonec právě zmíněné vložení zapálené petardy do ženina přirození. Přes veškerá zranění matka dvou dětí v tu chvíli ještě žila, a tak se rozhodl ji uškrtit.

Vrah se vrátil na místo činu

Vrah měl tak pevné nervy a patrně si byl tak jistý, že na něj policie nic nemůže najít, že se nakonec přišel dokonce podívat na vyšetřování, aniž by byl v tu chvíli ještě podezřelý. To mu ale dlouho nevycházelo, a tak se zanedlouho podíval nejen do vazby, ale i před soud. Ten mu nakonec vyměřil patnáctiletý trest za mřížemi, nařídil kastraci a povinnou léčbu. Podle odborníků ale není jisté, že i tak zdánlivě razantní zásah může zabránit dalším případným útokům sexuálního devianta.

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas, Blesk

