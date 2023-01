Andělské poselství na pátek třináctého: Je důvod k obavám? Vesmír vám napoví

Někdy se musíte odvázat a věřit. Všechno dopadne nad vaše očekávání, to je teď už jisté. Leden, byť je prvním z celého roku, bude završením pochybovačné etapy. Zdá se, že v posledních týdnech jste nevěděli, zda si můžete věřit. Netoužíte až příliš po úspěchu? Zasloužíte si ho vůbec? Na to teď dostanete odpověď. A přijde něco velkého a neuvěřitelného, o čem už dlouho sníte.

Číslo třináct značí nezávislost

Třináctka není nešťastné číslo. Je symbolem zrození a nového počátku. Právě proto, že číslo dvanáct je naopak symbolem úplnosti. Máme dvanáct měsíců, dvanáct znamení zvěrokruhu i na hodinách naleznete dvanáct číslic. Od pradávna má dvanáctka úzkou spojitost s karmou. Nese v sobě hluboký osobní význam a poznání.

Právě následující třináctka je poté znamením nezávislosti, individuality a duchovního růstu. Značí, že v těchto dnech si ujasníme své priority. Nedovolíme nikomu, aby nás hnal někam, kde nechceme být. Otevíráme brány novému a vítáme ho s vděčností. Pocitem, který dokáže zázraky. Čekají nás nové pracovní příležitosti, lákavé nabídky i zajímavá seznámení.

Kouzlo vděčnosti

Pokud nejste vděční za to, co teď v životě máte, jak chcete ocenit ty velké věci? Pokud se neradujete z čisté postele, teplé večeře a střechy nad hlavou... Myslíte si, že vám ten velký dům udělá radost? Když nejste vděční za práci, která vás teď živí, jak chcete ocenit statisíce, které toužíte vydělat?

V životě bude vždy něco, po čem budete horoucně toužit. Něco, co teď nemůžete mít. Člověka z principu láká to, co nezná. Ale pokud se nenaučíte žít tady a teď, nikdy nemůžete být šťastní. Zapište si každý den na papír tři věci, za které můžete poděkovat. Klidně to může být to, co už jsme se dávno naučili brát jako samozřejmost. Chůze, dech. Snídaně i horká káva. Anebo jen šťastná a zdravá rodina kolem vás. Berte to jako víkendový úkol pro vás.

