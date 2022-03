Bojkot Ruska: Prázdné regály, nebo cesta ke spravedlnosti? Experti mají jasno

Mimo jiné tento bojkot ovlivnil i celou řadu ruských podnikatelů žijících v zahraničí. Velká část z nich se přitom přesunula směrem na západ právě proto, že nesouhlasili s ruským režimem. Jedním z nich je i restauratér Alexei Zimin, který provozuje restauraci nazvanou Zima v centru Londýna, jak uvádí The Guardian.

Rezervace v jinak prosperujícím podniku se snížily na minimum. V menu restaurace jste mohli najít celou řadu ruských specialit, mezi které patří mimo jiné i pirožky a blini. Podniku nijak nepomohl ani nedávný přírůstek na jídelním lístku, který měl být s největší pravděpodobností vyjádřením solidarity, kyjevské kuře.

Servírkám a dalším zaměstnancům restaurace začala volat neznámá čísla a vyhrožovat jim v domnění, že jsou podpůrci Putinovy vlády. Většina z nich, 80 % zaměstnanců podniku, přitom pocházelo z Ukrajiny.

Experti prozradili, v čem je podle nich u bojkotů ten největší problém. Je to údajně velmi účinný nástroj změny, který ale upřednostňuje výsledek nad spravedlností: „Bojkotová hnutí se často snaží rozlišovat mezi bojkotem odpovědných subjektů a bojkotem jednotlivců,“ uvedl pro The Guardian David Feldman, který je ředitelem institutu pro studium antisemitismu na Londýnské univerzitě. „Je to velmi dobrý princip, ale v praxi je často těžké tento rozdíl dodržet,“ dodal.

Bojkot prováděný vládou, tedy vládní sankce, se vyznačují relativním uvážením a koordinací, to ale neplatí o bojkotech prováděných občany. Ty jsou většinou naopak chaotičtějí, ale zato výraznější.

Pokud chceme bojkoty považovat za nástroj, kterým můžeme jednotlivě bojovat proti určitým politickým záměrům nebo režimu, měli bychom mít na paměti, že bojkot může být použit jako nástroj utlačování nevinných lidí, jak uvedli specialisté.

Příkladem je i bojkot židovských podnikatelů v nacistickém Německu, který vyústil v holocaust.

