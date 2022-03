Bratři Kličkové a jejich nejdůležitější zápas. Trauma z Československa formovalo jejich politické názory

Současný válečný konflikt na Ukrajině máme kvůli sociálním sítím v podstatě z první ruky. Děsivé a tragické záběry utrpení civilistů doplňují neformální vzkazy natočené na mobily, které kolují po internetu, a tak nikdy jako dřív získáváme relativní přehled o tom, co se děje. Postava prezidenta Zelenského je už ikonickou.

Stal se symbolem a dnes i nominantem na Nobelovu cenu. Zdatně mu v politické agendě sekunduje slavný ukrajinský boxer Vitalij Kličko, jenž je od roku 2014 poslancem a starostou hlavního města Kyjev. Spolu z bratrem tak využívají své popularity, aby apelovali na svět, že není možné přihlížet ukrajinskému utrpení.

Boxeři z Mimoně

Bratři Kličkovi se narodili do rodiny bývalého sovětského generála. Oba jsou původem z Kyrgyzstánu. Právě kvůli funkci svého otce se oba bratři na pět let ocitli v Československu, kde v Mimoni docházeli na zdejší gymnázium určené pro děti sovětských vojáků. Jejich otec byl tak okupantem v Československu. Oba bratři ovšem prozřeli již v době, kdy chodili na severu Čech do školy, která nesla jméno slavného kosmonauta Jurije Gagarina.

Byli totiž svědky nepříjemného incidentu, kdy se střetl sovětský tank v roce 1985 s autobusem plným civilistů. Zranění lidí, jejich křik a nadávky znamenaly důležitý moment v jejich vývoji a odporu vůči samotnému otci. Tehdy pochopili, což oba v několika rozhovorech opakovali, že sovětská vojska jsou okupační, nikoliv přátelská, jak se propaganda pokoušela otočit.

Od boxera do politiky

S bratrem Vladimírem dávali jasně světu, Ukrajincům a Rusům najevo, že se rozhodně v době války nechystají utéct z války, ale naopak svou zem bránit. Vitalij Kličko navíc jako starosta Kyjeva a poslanec parlamentu. Byť mladší Vladimir Kličko následoval bratra v boxerské kariéře a rozhodně nezůstal ve stínu svého bratra, do politiky se tak aktivně nezapojil jako Vitalij.

Ten dokonce uvažoval o kandidatuře na prezidenta, protože se v roce 2014 stal jednou z důležitých opozičních sil při Euromajdanu, který odstartoval Putinovu brutální politiku vůči Ukrajině, která má v současnosti tragický důsledek v podobě otevřeného válečného konfliktu po jeho invazi na cizí území.

Kromě československé minulosti jsou Kličkovi spojení také s Německem, kde napůl žijí a plynně ovládají zdejší řeč. Místo jistoty a bezpečí, které se jim v azylu nabízely, zvolili riskantnější variantu v boji, kde podporují ukrajinská vojska a jdou příkladem. Možná i zkušenost z Mimoně nastartovala politické smýšlení bratrů na cestu, která je v současnosti reprezentovaná liberálním příklonem k západu, kterého se tolik štítí Vladimir Putin. Zatím relativně úspěšní muži s několika boxerskými tituly zvládají tento přetěžký boj s ruskou přesilou. Pokud ovšem můžeme tyto dva zajištěné sportovce a politiky brát jako populární globální osobnosti, po válce na Ukrajině ťukají na dveře nesmrtelnosti. Jejich jména se tak hned v několika vrstvách zapisují do dějin, a to nejen Ukrajiny.

