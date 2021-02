Buďte osobití, nechte si udělat vlastní merch

Potisk triček na zakázku

Nechat si udělat potisk triček, to samozřejmě není nic složitého. Specializované firmy vám na kus oděvu natisknou, co chcete, od nápisů až po fotografie. Pro jednorázové použití je to dobré, pokud ale uvažujete o něčem, jako je merch na zakázku, musíte vsadit na kvalitu. Když budete dané artikly rozdávat, musí se jednat o perfektní materiály, střihy, trička s vlastním potiskem nesmí pouštět barvu. I když sekce oděvů nesouvisí s vaším podnikáním, nemyslete, že byste měli vlastní potisk textilu podcenit. Velmi efektní ekologický tisk nabízí sítotiskový ateliér MatesArt. Zde pracují se speciálními technologiemi a využívají textil z organické bavlny a FairTrade textil. Na vaše přání vám vyrobí firemní textil, jak si budete přát. Potřeby pro sítotisk mají na vodní bázi s certifikací GOTS, čili za touto službou stojí více než pouhé vyhotovení zakázky.

Fairtrade merch na zakázku

Bio i merch. Trendy doby. Když už si objednáte něco tak personalizovaného, využijte všeho, co moderní technologie nabízí. Ruční sítotisk zajišťuje, že se barvy do tkaniny vpijí a tím pádem nepouští. Spolu s bio vlastnostmi pak vytváří kousky příjemné na dotek. Stačí si jen vybrat textil (barvu a střih), firma vám nacení do kalkulace 2 až 3 varianty s různou gramáží, ekologickou certifikací a cenou. Můžete si přinést i své oblečení, jako jsou trička, tašky, mikiny, polokošile, šátky, zástěry, tepláky apod. Můžete mít ale i zmíněný fairtrade textil. Jedná se o výrobky, které zajišťují lepší pracovní podmínky pro lidi, kteří jej vyrábí (nehrozí zde otrocká dětská práce apod.). Tento textil je navíc šetrnější k přírodě i k vaší pokožce. V MatesArt vám pomohou i s tím, pokud nebudete mít předlohu vizuálu, který chcete. Překreslí vám logo do křivek či zajistí jiné grafické práce. Tak co, jak to, že ještě nemáte vlastní merch?