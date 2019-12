Čekáte dopis nebo balíček, který se zase někde opozdil? Třeba by to vyřešila potrubní pošta

Znáte to - čekáte balíček, druhý den čekáte balíček, třetí den čekáte balíček… a ono nic. Kolikrát jsme si povzdechli a zauvažovali nad tím, jestli by nebyl lepší jiný způsob dopravy. Třeba taková potrubní pošta, nebylo by to řešení? Rychlá, bezpečná doprava, kterou znali lidé už v devatenáctém století.