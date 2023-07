Cestovatel časem Noah ukázal ve videu svoji pravou tvář a vysvětlil, jak je to všechno doopravdy

Mladý muž Noah Novak po sérii varování a videí, v nichž informoval o budoucnosti, odhalil svoji pravou tvář „cestovatele časem“. Na rozdíl od mnoha jiných o sobě netvrdí, že přicestoval z dálné budoucnosti, ale z poměrně blízkého roku 2030.

Stačí pár let odstupu...

I tak krátký odstup prý ale podle jeho úvodních videí i poskytnutých rozhovorů stačí na to, aby viděl svět v těch nejčernějších barvách a mohl varovat před kroky, které lidstvo chystá a jež nás jistojistě dovedou do záhuby. Stojí za to zamyslet se nad smyslem a důsledky takového varování. Pokud bychom poslechli, neměl by důvod se vracet, pokud neposlechneme, nebude se mít odkud vracet – ale to bychom se dostali do zbytečně filozofické roviny…

Noahovi se věnovala i světová média

Každopádně Noah si během krátkého času získal velkou pozornost nejen uživatelů sociálních sítí, ale také médií ve velké části světa. To je samozřejmě dáno potřebou přilákat čtenáře, ale co si budeme povídat, zajímavé takové zprávy jsou a všichni se tak trochu zdráháme, hodit případná varování za hlavu. Co nám tedy Noah „přišel zvěstovat“? Celkem samozřejmě, jak to v takových případech bývá, varoval po svém přemístění do roku 2017 před válečným konfliktem, který do roku 2030 oběhne planetu. Nemělo by ale jít o jadernou válku, spíše o sérii na sebe navazujících regionálních problémů, které ovlivní celý svět. To není ta nejlepší zpráva. Lepší vidinou jsou podle cestovatele v čase posuny v lékařské vědě, které pomohou například včas odhalit genetické vady plodu a částečně je dokonce léčit. Dobrá, a co tam máš dál, ptají se mnozí.

Zatímco se světová média věnovala jeho svědectví z budoucnosti, Noah Novak si užíval svých pár týdnů slávy.

Ve videu

pak sám vysvětlil, jak to vlastně všechno bylo...

Mimozemšťané, Trump i nové zákony

Noah nevynechal ani tolik očekávaný kontakt s mimozemskou civilizací nebo dalšího do dlouhé série amerických prezidentů. Problém se ale našel už v jeho předpovědi výsledku minulých voleb, v nichž měl podle Noaha prezidentské křeslo obhájit Donald Trump. Dobře, i cestovatel časem nemusel být nejlepší v dějepise, můžeme si říkat. Po něm měl přijít na řadu kdosi raději nejmenovaný, protože toho mnoho dobrého po sobě prý nezanechá. A pak už se má svět chystat na první ženu v čele Spojených států amerických, vnučku Martina Luthera Kinga, která by se měla úřadu ujmout ještě před svými pětadvacátými narozeninami. Že to není podle amerických zákonů možné? Noah prozradil, že se to do té doby změní.

Na výlet do budoucnosti už za pět let? Opravdu?

Cestování časem by mělo být možné už v roce 2028, tedy za pouhých pět let. Stihneme to? Noah tvrdil, že bez problémů. Možná i s pomocí mimozemšťanů, kteří sem právě v tomto roce přiletí. Čemu bychom ještě byli ochotní věřit a co už je za hranou i té nejbujnější fantazie a tolerance? To je u každého z nás asi trochu jiné. Co dnes už ale víme jistě, je fakt, že pokud existují skuteční cestovatelé časem, Noah to rozhodně není. Ve videu, které bylo po sérii jeho senzačních prohlášení nakonec také zveřejněno, konečně odhalil svoji pravou tvář a navíc otevřeně přiznal, že si všechno jenom vymyslel, aby získal pozornost. To se mu tedy rozhodně podařilo.

