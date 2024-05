Cestovatel časem varoval před událostmi dalších měsíců: Problémy z Ameriky, ale i mluvící draci

Je možné, aby se někdo přesunul v čase a nahlédl do jiné doby? A co by taková případná návštěva způsobila s během celého světa? Takových otázek mohou být miliony, ale odpovědi na ně stále ještě nemáme. Nebo tedy alespoň většina z nás. Pokud by byla pravda to, co sdílejí údajní cestovatelé časem, nebyly by takové výlety asi nic složitého – jen přijít na to, jak to udělat. Podle videí na TikToku to asi někteří alespoň tuší. Již v minulosti nejen web Daily Record podobné zprávy přinesl.

Čekejme velká překvapení

Radianttimetraveler ve svém zveřejněném videu tvrdí, že se ještě před koncem roku 2024 stane spousta nečekaných překvapení, z nichž ale lidstvo nebude mít vůbec žádnou radost. Pomineme-li skutečně šílenou vizi vytvoření hybridu člověka a opice, jsou tady podle britského serveru Mirror ale bohužel i mnohem realističtější možnosti, nad nimiž bychom se měli zamyslet. O co jde?

Odtržením Texasu to začne

Samozvaný cestovatel časem varuje před vypuknutím třetí světové války, která by tentokrát podle něj měla začít na americkém kontinentu „odtržením“ Texasu za použití atomových zbraní. Půjde podle jeho předpovědi prý o druhou občanskou válku a její dění se postupně přenese i do dalších států a na ostatní kontinenty. Radianttimetraveler dokonce stanovil přesné datum začátku globální katastrofy: má se tak stát už 27. května. Máme se bát? Vlastně určitě ano, protože i když je velmi nepravděpodobné, že by se tyto vize skutečně naplnily, k celosvětovému válečnému konfliktu nemáme bohužel tak daleko.

Budou nám vládnout opice?

Tak trochu jako z kultovního filmu Planeta opic působí další „svědectví“ muže, který se snaží přesvědčit své sledující, že ví víc než my ostatní. Jen o týden později, co by se podle jeho předpovědi rozhořela třetí světová válka, by měl být stvořen první hybrid šimpanze a člověka. Takový tvor prý bude umět mluvit s lidoopy a postupně je také naučí komunikaci s lidmi. Bylo by to pro lidstvo prospěšné, nebo by šlo o první krok na cestě k záhubě?

Supervulkán zničí všechno

Ani další měsíc nebude podle Radianttimetravelera klidný a bez překvapení. Přesně 24. července přijde na řadu další šílená katastrofa, a to konkrétně výbuch supervulkánu v Yellowstone. Spojené státy ani Kanada se nebudou moci dlouhou dobu nadechnout, popel pokryje celou Zemi a konec světa bude na spadnutí.

Borci nakonec: mluvící draci

Podle některých diskutujících na TikToku pod zmiňovaným videem by to ale byla škoda, a to hlavně vzhledem k další předpovědi, kterou cestovatel časem umístil do srpna. Tehdy se podle něj lidstvo prvně setká se skutečnými draky, ale ne ledajakými – půjde prý dokonce o draky mluvící. Jakou řečí se budou se svými lidskými objeviteli dorozumívat, ale Radianttimetraveler neprozrazuje. Ve stejný den, kdy se ve Skalistých horách objeví tato monstra, tedy 15. srpna, zpustoší východní pobřeží nejsilnější hurikán, který kdy Zemi obletěl.

Snad je tak trochu blázen

Máme některé z předpovědí byť jen náznakem věřit? Zdá se, že už chybí jen mimozemšťané, kometa a pekelná brána. Jenomže kdo ví, třeba má tiktoker přece jen jiné informace než my ostatní. Doufejme, že je to jen další z lidí toužících po pozornosti světa. A to se mu podařilo.

Zdroj: autorský článek

