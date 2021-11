Cestovatelé v čase: Viděli budoucnost a mají nevyvratitelné důkazy

Cestování v čase je oblíbeným námětem nejrůznějších filmových snímků. Od Návratu do budoucnosti až po Doktora Who. Existují ale i lidé, kteří údajně zažili fenomén cestování do minulosti či budoucnosti na vlastní kůži.

Viděly Marii Antoinettu

Dvě akademičky z Oxfodské univerzity tvrdí, že zažily velmi podivné události při návštěvě paláce Versailles nedaleko Paříže v srpnu 1901.

Tvrdily, že spatřily lidi v podivném oblečení a kolem sebe viděly stavby, které byly po konci 18. století srovnány se zemí. Nakonec Anne Moberley a Eleanor Jourdain trvaly na tom, že viděly francouzskou královnu Marii Antoinettu, jak si kreslí do skicáku.

Věřily tomu, že zažily "časový skluz" a byly přeneseny zpět do minulosti o více než 100 let.

Obama na Marsu

V roce 2011 dva muži, Andrew D. Basiago a William Stillings, tvrdili, že jsou bývalí "chrononauti", neboli cestovatelé časem, kteří pracovali na přísně tajném programu vlády USA, zvaném projekt Pegasus.

Řekli, že americký prezident Barack Obama (dříve se údajně jmenoval Barry Soetoro) byl v jejich výcvikové třídě na planetě Mars. Byl prý jedním ze skupiny 10 vybraných cestovatelů časem. Na rudé planetě měli údajně k dispozici mimo jiné i teleportační místnost, které se říkalo "místnost skoku".

Bílý dům tvrzení odmítá.

Třetí světová válka

V září jeden z údajných cestovatelů do budoucnosti Alexander Smith tvrdil, že navštívil rok 2118 na přísně tajné misi pro CIA a dokonce měl s sebou i fotografické důkazy, na kterých byla podle Smitha zachycena budoucnost.

V rozhovoru pro televizi Apex řekl, že mimozemšťané brzy navštíví Zemi a navážou kontakt se světovými vůdci a po konfliktu mezi USA a Severní Koreou vypukne třetí světová válka.

Na podporu svých tvrzení ukázal fotografii, na které bylo futuristické město se zelenými mrakodrapy. Údajně prý do budoucnosti cestoval už v roce 1981.

Pilot, který popsal budoucnost

Roku 1935 letecký maršál RAF Sir Robert Victor Goddard tvrdil, že zažil "časový skluz", když prolétal nad opuštěnou leteckou základnou Drem ve Skotsku.

Když kolem stavby proletěl poprvé, tak byl objekt zchátralý a kolem něj se prý potuloval dobytek. V momentě, kdy se zanedlouho k objektu vrátil, spatřil nově zrekonstruovanou leteckou základnu, kolem které chodili mechanici v modrých kombinézách a na ranveji údajně stála čtyři žlutá letadla.

O čtyři roky později byl Drem opraven a barva tamních cvičných letadel se změnila ze stříbrné na žlutou a ve stejnou dobu změnilo barvu kombinézy svých mechaniků na modrou. To přidalo Goddardově tvrzení na důvěryhodnosti.

Živá panenka Barbie

Ukrajinská modelka Valeria Lukyanova se dostala do novinových titulků, protože se rozhodla s pomocí plastických operací proměnit v živou repliku panenky Barbie. Nachala si vytvarovat úzký pas, celý obličej a nechybí ji ani prsní implantáty.

Mimo to, že vypadá jako obživlá dětská hračka, ale také tvrdí, že umí cestovat v čase a komunikuje s tvory na jiných planetách.

V dokumentu z roku 2013 prozradila následujcí: „Moje mimotělní zážitky začaly, už když jsem byla malá holka. Mohla jsem cestovat mimo své tělo na jiné planety a dokonce i do jiných vesmírů. Tehdy se to dělo pouze náhodně, ale nyní už to umím ovládat, takže cestuji, jen když se mi zrovna chce.“

Zdroj: Daily Star

