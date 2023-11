Chyby ve filmu Titanic jsou pořádná ostuda. DiCaprio přišel kvůli špatným poutům k úrazu

Když člun s Rose směřuje ke Carpathii, tedy lodi, bez níž by nikdo zkázu Titanicu nepřežil, jsou v dáli vidět budovy, ačkoliv se má jednat o prostor uprostřed širého moře. A to není jediná chyba, které si bystří diváci všimli! Pojďte hledat s námi...

Potíž s letopočty

Jack, kterého hrál v kultovním filmu Leonardo DiCaprio, se zřejmě řídil heslem, že slibem nezarmoutíš. Rose balamutil, že ji vezme například na horskou dráhu v Santa Monice, která se ale otevírala až v roce 1916. Titanic se ale potopil v roce 1912 a Jack při této katastrofě zemřel. Pochopitelně se tak nové atrakce nedožil.

To však není jediná nepřesnost, kterou tento mladý pán ve filmu říká. Například ve chvíli, kdy jde Rose s Jackem do její kajuty, aby ji namaloval, Jack tam obdivuje obraz od Moneta. Jde o Lekníny, v originále Water Lilies. Jenže ten byl ve skutečnosti namalován v roce 1917. Jack také kouří cigarety s filtrem, které se začaly vyrábět o mnoho později jako reakce na sílící kritiku o škodlivosti kouření. Stalo se tak v 50. letech 20. století. A v neposlední řadě mluví Jack o jezeře ve Wisconsinu, kde jako kluk rybařil. Jde ale o uměle vytvořené jezero, které vzniklo až pět let po potopení Titanicu. Kde byli odborní poradci, když se psal scénář?

Drama musí být

Nepřesností ale ještě není dost. Například ve scénách, kdy už se Titanic potopil a námořníci hledají přeživší, svítí si dlouhými baterkami. Ani ty tou dobou ale neexistovaly, ačkoliv by je při této katastrofě záchranná četa jistě ocenila. Rose také přijede k lodi modelem auta z roku 1914, ačkoliv loď se potopila o dva roky dříve.

Nutno říct, že některé věci jsou ve filmu jen pro efekt a drama. Například vrcholná scéna filmu, kdy pasažéři padají po rozlomení lodi z velké výšky, křičí a naříkají. Ve skutečnosti se Titanic rozlomil pod malým úhlem ještě na povrchu hladiny a pak klesal dolů. Ve filmu se také objevují delfíni, kteří se v mořích, kde se Titanic potopil, nevyskytují. Ani obraz Pabla Picassa s názvem Avignonské slečny se s lodí nepotopil. Ve skutečnosti visí v Muzeu moderního umění v New Yorku. Některé zdroje dokonce uvádějí, že v kajutách Titanicu žádná díla žijících autorů nevisela.

Digitální hodinky se hodí

Když chce Rose přeseknout Jackovi pouta, je podle některých bystrých diváků vidět, že ho sekla do ruky. Au! Ale co by DiCaprio neudělal pro kariéru... Navíc je herec spoutaný takovým druhem pout, který se v roce 1912 vůbec nepoužíval. Jeden z pasažérů má na ruce také digitální hodinky. Je to vidět, když nastupuje během záchrany do člunu. Jaký šťastlivec!

