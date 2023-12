Chytré osvětlení potěší všechny členy domácnosti při práci i zábavě

Úsporná žárovka je skutečným králem, to platí snad pro každý český byt. Jsou s námi už celé roky, od svého prvního příchodu na trh se jim podařilo projít velkým vývojem. Dnes už nejde jen o úsporu elektřiny, ale také o další věci. Je možné změnit teplotu světla podle toho, co právě chcete doma dělat? Ano, samozřejmě. Žárovka je propojená s mobilní aplikací, což znamená, že nastavená změna se projeví v příštím okamžiku. Komfort je totiž v dnešních domácnostech až na prvním místě. Chtějí ho všichni, bez ohledu na generaci. Ušetřit čas a žít v pohodlí, to jsou dva důležité body moderního světa.

Dlouhá životnost je základem úspěchu

Teplá bílá nebo studená bílá, záleží na vašem momentálním rozpoložení. A to samozřejmě není všechno! Chytré osvětlení nabídne i dlouholetou životnost. Žárovky, které jsou opatřené paticí E27, mohou nabídnout až třicet tisíc hodin kvalitního osvětlení. To znamená jediné, mohou vám sloužit v bytě hned několik dlouhých let. Zhasnutí už neznamená, že budete muset vstávat doma z gauče. Jednoduše totiž vypnete světlo v mobilní aplikaci. Nebo preferujete ovládání hlasem? I to je možné, stačí si všechno jednoduše nastavit. A časovač? Ten je připraven, abyste si jej nastavili podle svých představ. Pokud se chcete probudit v sedm ráno, světlo vám k tomu pomůže.

Výborný doplněk pro moderní bydlení

Chytrá domácnost není jen klišé, ale běžná realita všedního dne. Žárovky si poradí i s teplotami pod nulou, jas žárovky s paticí E27 činí 810 lm, což je vhodná varianta nejen pro ložnici, ale i pro dětský pokoj a obývák. Vyladění je pak už jen na vás, k dispozici jsou i přednastavené barevné scény. Záleží jen na tom, co přesně chcete dělat. Zábava i práce, odpočinek nebo posezení s přáteli, díky dobrému světlu si vše užijete ještě více. Další podnětné informace k tématu hledejte na cel-tec.cz!