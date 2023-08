Církev desetiletí tajila fatimské proroctví. Jestli se Rusko nevzpamatuje, čeká nás možná něco mnohem horšího

Ten den byl zpočátku jako kterýkoliv jiný. 13. květen roku 1917 mohl být docela obyčejný, kdyby se třem dětem, chudým pasáčkům, nezjevila v portugalské Fatimě Matka Boží, tedy Panna Maria. Bylo to tehdy prvně, ale jak se později ukázalo, ne naposledy. Od toho dne se ukázala ještě několikrát, většinou třináctého dne v měsíci kolem jedné hodiny po poledni. Zatímco prvně byly u nečekaného zázraku jen zmiňované tři děti – sedmiletá Jacinta, devítiletý Francisco a desetiletá Lúcia, v říjnu se na tom samém místě sešlo už na sedmdesát tisíc zvědavců, dychtících po zjevení. To už bylo patrně i na trpělivou Pannu Marii moc, a tak šlo o poslední její zjevení.

Malí pasáčci Pannu Marii poslechli

Podle zpráv, které děti nosily domů z prvních „soukromých“ setkání s Bohorodičkou, leželo Panně Marii na srdci dosažení světového míru. Není divu, hrůzy světové války se tehdy musely zdát (bohužel mylně) nepřekonatelné. Děti mohly podle jejího přání k rychlejšímu konci konfliktu a dosažení klidu i v budoucnosti napomoci pokáním. Malí pasáčci poslechli a dobrovolně si pak způsobovali bolest utahováním provazů kolem těla nebo dlouhodobou žízní i v parných letních dnech. Jestli to mělo vliv na konec války se nedozvíme, rozhodně se ale o jejich podivných setkáních velmi brzy hovořilo široko daleko.

Pro klid je zavřeli

Věc měla ale několik rovin. Za prvé samozřejmě náboženskou, ale pak tady také byla všudypřítomná politika. A tak, aby se krajem nešířily další podivné zprávy, daly tamní úřady děti v srpnu preventivně zatknout, aby se nemohlo opakovat to, co se stalo již třikrát. Panna Maria ale o sobě přesto dala vědět i v srpnu, jen svoji návštěvu přesunula na 19. a objevila se přímo ve Valinhosu místo na tradičním místě v nedaleké dolině Iria.

Desítky tisíc diváků

O měsíc později se vše vrátilo na původní místo. Dolina, zaplněná desítkami tisíc věřících dychtících po zázraku, ale i skeptiky a novináři lačnícími po senzaci, se podle vyprávění mnohých z nich stala svědkem slunečního zázraku. Mraky, z nichž ten den silně pršelo, se najednou roztrhaly a slunce, které se za nimi objevilo, rozjelo nebeskou show, za jakou by se patrně nemusel stydět lecjaký současný iluzionista. Jedni popisovali, že přímo tančilo po obloze, jiní viděli, jak mění barvy, další přísahali na všechno dohromady, ale našli se i tací, kteří nepozorovali nic zajímavého. Ve většině záznamů je ale jasně popsáno, že zmoklí pozorovatelé tohoto zázraku byli v několika vteřinách dokonale suší. Mohlo se to stát?

Fatimská tajemství

Fatimský zázrak byl jistě víc než zajímavý sám o sobě, ale pro lidstvo přinesl i záhadu, kterou jsme možná nerozluštili dodnes. Jsou jí tři fatimská proroctví či poselství. Nebo že by byla dokonce čtyři?

První tajemství Panna Maria představila dětem jako zpodobnění pekla s démony, planoucím ohněm, křikem hrůzy a bolesti. Mělo jít o zpodobnění probíhající války a pravděpodobně i nadcházejících událostí dvacátého století.

Ve druhém tajemství pak ale dětem prozradila, jak se mohou lidé takovému osudu bránit. Podle výpovědi nejstarší dívky mohou lidé svému krutému osudu předejít úctou k Bohu. Pokud by ale neposlechli, měla přijít ještě větší válka. Zdá se tedy, že se lidské chování „tam nahoře“ nepozdávalo, když později došlo i ke druhé světové válce. Možná se tak stalo i proto, že si Panna Maria přála zasvětit Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Pak se mělo všechno v Rusku i na světě obrátit k dobrému. Jenomže právě v Rusku se tehdy schylovalo k Velké říjnové socialistické revoluci – a tam nemohla být o jakémkoliv Neposkvrněném Srdci žádná řeč. Můžeme se tedy divit událostem, které nastaly?

Tajemné poselství církev prozradila až po desetiletích

A pak je tady ještě třetí tajemství, které církev znala, ale dlouhá léta se nikomu nechtělo podělit se o něj s okolním světem. Udělal to až v roce 2000 papež Jan Pavel II. prostřednictvím tehdejšího kardinála Josepha Ratzingera, kterého dnes známe spíše jako papeže Benedikta XVI. Co proroctví obsahovalo? Jednoduše řečeno a shrnuto, šlo o předpověď atentátu na papeže a další duchovní jako odplatu snad za odklon lidstva od základních norem církve. Zveřejňovat takovou věštbu by jistě nebylo pro církev dobré, a tak si ji nechávaly její špičky dlouho pro sebe. Až po neúspěšném atentátu na papeže Jana Pavla II. bylo rozhodnuto, že už je snad po všem a třetí tajemství bylo prozrazeno. Jenomže…

Kolik těch tajemství vlastně je?

Nejprve byla tajemství dvě, potom tři – ale kolik jich je ve skutečnosti? Někteří badatelé a publicisté, jako je například Ital Antonio Socci, považují za víc než pravděpodobnou možnost, že je prozatím tajeno ještě jedno (tedy čtvrté) proroctví (nebo snad druhá část toho třetího). O čem hovoří, pochopitelně nevíme, ale jsou tady úvahy o velkých problémech v samotné církvi, a dokonce i o konci světa v té podobě, v jaké jej známe, s křesťanskou Evropou a jistotami, které máme, aniž bychom si jich vážili.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat?

Církev sice razantně popírá, že by se k nějakému utajování uchýlila, ale bezmála osmdesátileté mlčení o třetím tajemství není pro skeptiky tou pravou zárukou. Čekají nás tedy ještě další pohromy? Možná by stačilo, kdyby se Rusko, na kterém si Panna Maria podle všeho tak zakládá, konečně přestalo se svými výpady a více se věnovalo zpytování svědomí, pokání a pokoře. I kdyby to tak docela nepomohlo, mnohým by se jistě ulevilo.

