Den, kdy všechno skončí, se blíží. Skotský Nostradamus měl jasno

Žena vejde na hřbitov a… To není začátek vtipu, ale příběh o původu nejslavnějšího skotského proroka. Legenda říká, že žena na ostrově Lewis zabránila návratu ducha dávno mrtvé dánské princezny do jejího hrobu. Princezna jí darovala modrý kámen výměnou za to, že se bude moci vrátit na místo svého posledního odpočinku. A byl to právě tento kámen, který umožnil synovi této ženy, v rodné gaelštině známému jako Coinneach Odhar, vidět budoucnost.

Až Čína zvítězí nad USA

Věštec měl i další jména – Kenneth Mackenzie (po vládnoucím klanu), Temný Kenneth nebo Brahan Seer, protože někteří lidé tvrdili, že byl slepý a díky tomu měl své schopnosti. Neexistují žádné jeho rukopisy, všechny jeho věštby byly převyprávěny. Povídá se však, že „skotský Nostradamus“ viděl den, kdy skončí svět. Mělo by to být v době „nástupu nového řádu a vzestupu draka“, což někdo prezentuje jako období, kdy Čína nahradí USA coby globálního lídra.

Ať už se na podobné věštby díváme jakkoli, zajímavé je, že Temný Kenneth se podle některých informací nikdy nespletl. Těchto sedm příkladů hovoří samo za sebe. Na druhou stranu – opravdu se to stalo, nebo je to jen výplod lidské fantazie?

Otrávené jídlo

Když byl kolem roku 1675 Coinneach ještě jako dělník u jezera Loch Ussie, zastavil svého předáka v konzumaci oběda. Měl prý vizi, že pokrm mu otrávila jeho žena. Předák hodil jídlo svému psovi, který okamžitě zemřel. Toto bylo jedno z jeho prvních slavných proroctví a to, které ho přivedlo k práci pro hraběte ze Seaforthu.

Strašlivá bitva

Temný Kenneth, když stál na místě, kde se později odehrála bitva u Cullodenu, řekl: „Ach, Drumossie, než pomine mnoho generací, tvé bezútěšné vřesoviště bude potřísněno tou nejlepší krví z Vysočiny.“ Dodal, že je rád, že se nedožije dne, kdy „ani na jedné straně nebude žádné slitování“. Bitva u Cullodenu znamenala konec jakobitského povstání a během jedné hodiny přišlo o život nebo bylo zraněno přibližně 2 000 vojáků.

Naleziště ropy

Věštec jednou prohlásil: „Černý déšť přinese bohatství do Aberdeenu.“ O několik set let později v roce 1970 byla v Severním moři objevena velká ložiska ropy. Odhaduje se, že v oblasti Aberdeenu bylo vytvořeno půl milionu pracovních míst v energetickém průmyslu a skotské město je často označováno jako „ropné hlavní město Evropy“.

Návrat skotského parlamentu

Když Brahan Seer uvedl, že Skotsko bude mít svůj vlastní parlament, až budou lidé chodit „suchou nohou“ z Anglie do Francie, mnozí si mysleli, že se to nikdy nemůže naplnit. Revoluční tunel pod Lamanšským průlivem byl však otevřen v roce 1994 a kdokoli teoreticky může procházet mezi těmito dvěma státy, aniž by si namočil boty. O pět let později, 12. května 1999, se skotský parlament sešel poprvé od roku 1707.

Mosty přes řeku Ness

Řeka Ness protéká skotským městem Inverness a spojuje legendární jezero Loch Ness se Severním mořem. Temný Kenneth prohlásil, že by se rozpoutal celosvětový chaos, pokud by řeku překlenulo pět mostů. Stavba pátého mostu byla dokončena v srpnu 1939, jen několik týdnů předtím, než Hitler napadl Polsko a začala druhá světová válka. Kromě toho by podle Seera stavba devíti mostů přinesla „oheň, krev a neštěstí“. Devátý most byl postaven v roce 1987 a v červenci 1988 požár pohltil ropnou plošinu Piper Alpha u pobřeží Aberdeenu. Zemřelo 167 lidí – 30 z nich nebylo nikdy nalezeno.

Zničení mocného klanu

Klan Mackenzie po staletí vlastnil oblasti Skotské vysočiny a jedním z nejcennějších kousků země byla Fairburn Tower. Temný Kenneth vydal rodině obzvlášť děsivé varování, když prohlásil: „Mackenziové z Fairburnu ztratí veškerý svůj majetek a jejich hrad se stane neobydleným, pustým a opuštěným!“ I když Fairburn Tower není technicky vzato hrad, její ztráta se shodovala s úpadkem rodu Seaforthů. Věž byla opuštěna v roce 1780, v roce 1803 ji částečně zničila bouře.

Poslední proroctví Temného Kennetha

Pro dobrotu na žebrotu, mohl si říct „skotský Nostradamus“. Jeho poslední proroctví ho stálo život. Když se ho znepokojená lady Seaforthová zeptala na cestu svého manžela do Paříže, věštec potvrdil, že hrabě je v bezpečí. Ale dodal, že určitý čas strávil v náručí jiné ženy. Rozzuřená lady nařídila, aby byl Temný Kenneth odvlečen do Chanonry Point, oblasti známé popravami čarodějnic.

Než mu strčili hlavu do hořícího sudu s dehtem, pronesl ještě poslední proroctví. Prohlásil, že ten, kdo nemůže mluvit nebo slyšet, způsobí konec rodu Seaforthů. Francis Humberston Mackenzie se stal hrabětem v roce 1783, ale poté, co se jako dítě nakazil šarlatovou horečkou, zůstal němý a hluchý. Všechny jeho čtyři děti zemřely předčasně, což znamenalo konec pokrevní linie.

Zdroje: history.co.uk, historic-uk.com, scotsman.com

