Den před Vánoci vzal mladík na starší ženu tyč a nůž. Co udělala tak hrozného, že ji to stálo život?

Co se tehdy stalo tak strašného, že to vyústilo až v nejhorší čin, jakého se může člověk dopustit, tedy ve vraždu? Vlastně šlo o celkem banální případ, kdy se žena, pracovnice finanční společnosti Provident, snažila s mladým mužem domluvit splátkový kalendář. Muž dal ale jasně najevo, že ať už bude domluva jakákoliv, na placení zkrátka nemá peníze. Žena mu tedy nastínila, co hodlá udělat, když na splácení dluhu opravdu nedojde. A upřímně řečeno, nezvolila právě tu nejlepší cestu.

Vyhrožovala mu ostudou

Podle jejího názoru by se totiž o mladíkově životním stylu a dluzích měla dozvědět nejen jeho matka, ale i všichni obyvatelé obce, kde tehdy pětadvacetiletý Michal Martínek žil. A to se pravděpodobně stalo spouštěčem reakce, kterou možná ani samotný mladík nečekal.

Snad ve zkratu udeřil ženu do hlavy tyčí, kterou nalezl na místě činu, tedy přímo v její vlastní kuchyni. Protože to ale zjevně nestačilo na její usmrcení, vzal do ruky nůž a smrtelně ji poranil na krku. I potom byla žena patrně při vědomí, protože se podle kriminalistů dalším útokům aktivně bránila a její život definitivně vyhasl až po velké ztrátě krve.

Lupem zaplatil dluhy

To už byl ale mladík pryč i se třiceti tisíci korunami, které měla u sebe. Jak s nimi naložil? Dluhů měl víc (tedy víc než dost), a tak se mu hodily na zalátání těch největších finančních děr v rozpočtu. Sotva ale stačil peníze poslat do světa, byli mu kriminalisté na stopě. Nebylo to tak těžké, indicií bylo dost.

Nezapíral a spolupracoval

Na svobodě si tak užil už jen čtyři dny, než byl dopaden a obviněn z vraždy. Nebránil se, nezapíral. Policistům všechno vylíčil tak, jak se to stalo. Místo toho, aby se o něm jeho matka a sousedi dozvěděli, že je dlužníkem, začal se na něj svět kolem dívat jako na vraha. Tak jej také „ocenil“ soud, když jej poslal na patnáct let do vězení.

Odškodnění pro rodinu

Ani tím ale jeho trest ještě není celý, pozůstalí po zavražděné se u soudu dožadovali odškodnění ve výši jednoho milionu korun. Celá částka jim sice přiznána nebyla, ale šest set padesát tisíc jim musel odsouzený Michálek vyplatit. Žádná půjčka mu tentokrát přitom nepomohla.

Nestalo se to poprvé

Jak se mohlo stát, že žena, kterou takové jednání stálo život, sjednávala podmínky půjčky ve vlastní kuchyni? Podle její nadřízené se tehdy (a nejen v jediném případě) dopustila závažného porušení pravidel, která má daná společnost nastavená a agenti by je měli dodržovat. Podle nich by se měli se svými klienty setkávat pouze na veřejných místech, a to právě s ohledem na svoji vlastní bezpečnost.

Tato vražda totiž zdaleka nebyla jedinou, jež se týkala právě pracovníků Providentu. Jen o pár měsíců dříve přišla o život také mladá brigádnice, která se nechala přemluvit, aby přišla za klientem do bytu. Také v tomto případě následovala rána do hlavy a rychlý konec.

