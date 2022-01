Desetiletá dívka si svým jednoduchým byznysem vydělala neuvěřitelnou sumu peněz

Desetiletá Pixie má dokonce ve svém věku už dokonce své vlastní auto i s řidičem. Vydělala si na něj úplně sama. Holčička si založila svou vlastní firmu s hračkami s pomocí své maminky, která se živí jako PR specialistka.

Soustředí se zejména na různé smyslové hračky, se kterými můžete v ruce točit nebo je tvarovat. Jsou oblíbené nejen u dětí, ale i u dospělých, protože jsou skvělými nástroji ke zbavení se stresu nebo napětí.

Mimo tyto hračky ale její byznys prodává také různé sponky a gumičky na vlasy a další doplňky.

Samotná Pixie se na chodu společnosti podílí nejvíce tak, že svým produktům dělá skvělou reklamu na svém internetovém profilu, kde ji sleduje téměř 100 000 fanoušků.

Její matka je na svou dceru neuvěřitelně pyšná. Je prý až neuvěřitelné, že má podnikatelského ducha už v tak mladém věku. Radost z velkého úspěchu své dcery má zejména proto, že sama musela jako náctiletá pracovat jako brigádnice v různých restauracích, aby se uživila, a to její dceři nyní rozhodně nehrozí.

„Když jsem byla v jejím věku, tak jsem pracovala jako brigádnice, obracela jsem burgery. Jsem šťastná, že to nebude muset dělat. Jsem pyšná na to, co dokázala. Já jsem jí sice pomohla, ale za úspěch svého byznysu může sama,“ vyjádřila se k úspěchu své dcery její matka Roxy.

Pixie prozradila, že o Vánocích svoji maminku zahrne dárky a možná ji i vezme na dovolenou. „Koupím jí hlavně oblečení, protože z toho bude mít radost, a taky jí zaplatím kadeřníka,“ řekla Pixie.

Zdroj: Daily Star

