Dětští televizní hrdinové socialismu. Anarchistka Pipi Punčochatá, Vinnetou a ruská školačka

Dnes je televizní a internetová nabídka seriálů a filmů mnohem pestřejší a bohatší než v minulosti. To ovšem nutně neznamená zvýšenou kvalitu. Člověk aby se v dnešní nabídce ztratil. Cesta ke kvalitě je trnitá, ale často si dnešní děti mohou dopřávat v minulosti zakázané ovoce bez omezení. Pro mnoho generací těch, kteří vyrostli za socialismu, se však našlo hned několik významných figur, jež přežil až dodnes.

Kniha nad zlato

Kromě toho, že současné děti mají neomezený přístup k internetu a pohádka rovná se video, je už mnohem těžší, aby si o pozornost řekla třeba kniha. Věc za minulého režimu zcela normální, která byla na úrovni dnešního youtube. Pokud se tak vydáváme po stopách dětských hrdinů za minulého režimu, je nutné zmínit hned několik literárních postav či autorů knih, jež byli pro vývoj několika generací zcela zásadní.

Pro chlapce dobrodruhy zde bylo hned několik možností, jak se na stránkách knihy pustit do nebezpečných příběhů plných imaginace a dětských představ. Třeba takový Jack London a jeho Martin Eder či Bílý tesák patřil sice spíše už pro starší čtenáře, ale jeho knihy byly bezesporu vítanou procházkou do jiných krajů a světů.

Pro mladší, ale i starší ročníky byla důležitá díla spisovatelů Julese Verna, Karla Maye a Jaroslava Foglara. S velkým nadšení tak v knížkách ožíval kapitán Nemo, Vinnetou a Old Shatterhand a samozřejmě Rychlé šípy v čele s Mirkem Dušínem.

Hurá do televize

Velká popularita těchto knih způsobila i nutnost přetvořit literární hrdiny do filmových nebo seriálových postav. Největší generační bombou, která žila ještě několik dalších let, byly filmy s Vinnetouem a Old Shatterhandem. Každý chtěl zkusit být pistolníkem nebo indiánem. Vzory ctnosti, přátelství a morálky se zakořenily do většiny dětských duší a pro dívky tu byla krásná indiánka Ribana.

U Rychlých šípů byl jejich život poněkud komplikovanější, protože Foglarovky měly velké pře s režimem, který je znemožnil tisknout. Jejich síla a význam však dokázaly překonat i všechny ideologické překážky. Možná právě zákaz a určitá ilegalita pomohla k silnému kultu komiksů a později i filmů. Až v šedesátých letech se totiž poměry uvolnily a Rychlé šípy se mohly dokonce i zfilmovat do podoby Záhady hlavolamu.

O tom, že pohádka je přirozeně i dobrou příležitostí k propagandě, tehdejší politici moc dobře věděli. Do vysílání se kromě Mrazíka dostala Odvážná školačka z Ruska či příběh o hrdinovi Sovětského svazu Alexeji Meresjevovi. V obou případech se jednalo jak o film, tak knihu. Nikdy však nedosáhli takového úspěchu jako výše zmíněné postavy.

Dlouhá punčocha

Svůj význam hrála také domácí seriálová a filmová tvorba. Arabela, Mach a Šebestová a desítky dalších významných českých animovaných i hraných seriálů se staly kultem a přežívají dodnes. Jako zjevení se na televizních obrazovkách musela zdát Pipi dlouhá punčocha. Švédská pohádková postava geniální Astrid Lindgren vtrhla do socialistického zřízení jako poctivá anarchistka.

Pokud bychom se vrátili do ruské produkce pohádkové tvorby, tak bezesporu ten, kdo se neztratil, byl seriál Jen počkej zajíci, který mladým divákům kompenzoval fakt, že pohádky z americké dílny Walta Disneyho prostě nebyly k sehnání. Obecně vzato se v minulém režimu našlo velké množství kvalitní tvorby, která nepodléhala propagandě ani politickým úmyslům.

