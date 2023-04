Devatenáct centimetrů: Thomas Wedders měl největší nos. Co mu přebývalo na obličeji, chybělo mu jinde

Kdo má nejdelší nos? Cyrano z Bergeracu? I když je tato postava sice známější než skutečný rekordman, délky jeho nosu nedosahuje ani zdaleka. Tím, kdo se mohl v historii pochlubit nosem dlouhým celých devatenáct centimetrů, byl v první polovině osmnáctého století Yorkšířan Thomas Wedders. Byla to ale výhoda, nebo spíš neštěstí? S takovou „ozdobou“ na obličeji bychom patrně žít nechtěli a takto postižený člověk by s největší pravděpodobností podstoupil plastickou operaci. Thomas ale ve své době na výběr neměl.

Živil se cirkusovými představeními

Mnozí lidé s podobnou tělesnou deformací, ať už šlo o nějakou tu končetinu navíc, půlmetrové chodidlo, případně o trpasličí vzrůst, přijali v téhle době v průběhu svého života nabídku vystupovat v cirkusu, kde k obživě většinou stačilo svoji abnormalitu veřejně ukazovat. Stejný osud čekal také Thomase Wedderse, který byl navíc, podle kusých informací, jež se o jeho životě dochovaly, postižen nejen fyzicky, ale také mentálně. Některé zmínky z té doby hovoří o tom, že co mu příroda nadělila na velikosti nosu, to zapomněla vložit do hlavy. Jednoduchý život tento muž tedy jistě neměl.

Podle nosu by měl být bohatý

Jak o Thomasi Weddersovi psal tehdejší tisk? Například The Strand Magazine uvádí, že pokud by jeho nos měl odrážet také jeho bohatství, musel by být nejbohatším mužem v celé Evropě. Dodává ale také, že jak se k autorovi textu doneslo, žil nosáč v duševním stavu, který lze nejlépe popsat jako absolutní idiotství. Tady je třeba poznamenat, že v té době šlo o docela běžnou diagnózu, nikoliv o zjevnou urážku v tom smyslu, jak toto slovo chápeme dnes.

Rekord drží čtvrt tisíciletí

O původu jeho gigantického nosu se mohou dnes odborníci jen dohadovat. Jisté ale je, že ani po uplynutí čtvrti tisíciletí jeho rekord nebyl překonán, a tak si právem zaslouží svoje místo v Guinnessově knize rekordů a zdá se, že o toto prvenství jen tak nepřijde. Zvlášť v moderní době, kdy je možné takovou deformaci řešit s pomocí vyspělé medicíny.

Žijící Cyrano pochází z Turecka

I přesto se na světě vyskytují lidé s opravdu velkým nosem, ačkoliv se tomu Weddersovu nepřibližují ani zdaleka. Současným žijícím rekordmanem je Mehmet Özyürek, muž turecké národnosti, jehož nos měří 8,8 centimetrů od svého hřbetu až po samou špičku. Podle jeho vlastních slov jde o genetický znak mužů jejich rodu. Podobnou anomálii má jeho otec i dědeček. Pro Mehmeta, ani pro lidi z jeho nejbližšího okolí tedy jeho podoba není ničím zvláštním.

Zdroj: timesnownews, mirror, wikipedia

