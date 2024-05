Devatenáctiletý rapper přišel o život, než stihl svědčit u soudu o svém únosu. Kde jsou hranice?

Rok před osudným incidentem došlo k únosu, jehož obětí se stal právě švédský rapper Nils Kurt Erik Einar Grönberg, veřejně známý jen jako Einár. V incidentu měl tehdy prsty jeho konkurent, další hudebník, který vystupoval pod jménem Yasin. Ten se domluvil se členy místního zločineckého gangu Vårbynätverket a fotografie, které únosci umístili na sociální sítě, obletěly svět.

Únos ještě dopadl dobře

Brzy se také ukázalo, že Yasin při únosu spolupracoval s dalším rapperem, Havalem. Einárovi se tehdy vlastně nic nestalo, kromě toho, že byl několik hodin vězněn a přišel o neuvěřitelně drahé hodinky a zlaté šperky, které měl v okamžiku únosu u sebe, jak píše například NYTimes. Únosci chtěli také tři miliony švédských korun za to, že nezveřejní rapperovy fotografie v dámském prádle. On ale zaplatit odmítl.

Drogový dealer Einár

Faktem zůstává, že podle The Guardian ani Einár nebyl žádným svatouškem a na vrcholu své vynuceně krátké kariéry mohl sčítat nejen úspěchy a prodaná alba, ale také policejní a soudní tresty. Nevynechal ani drogovou trestnou činnost nebo ublížení na zdraví, řidičský průkaz považoval k ovládání auta za zbytečný a mezi známými zločinci se pohyboval jako doma. Ještě než začal zpívat, usoudily úřady, že na výchovu tak složité osobnosti matka, která s ním zůstala sama, nestačí, a Einár tak po určitou dobu dokonce vyrůstal v ústavu. Snad i odtud pramenil jeho drsný přístup k životu, který ale dokonale skrývala dětsky vyhlížející tvář.

Tohle bylo příliš…

Rap sice vznikl na ulici v chudých čtvrtích, kde nebylo nikdy k násilí daleko, ale chování Einára, Yasina a Havala zašlo přece jen zbytečně daleko na to, jaké slávy mohli i bez toho dosáhnout. Zatímco Einár se ocitl na hranici života a smrti, jeho únosci skončili v rukou policie a později za mřížemi.

Brzy bylo hůř

Až potud by se mohlo zdát, že vlastně všechno dobře dopadlo. Gang okradeného Einára nakonec propustil, ale v bezpečí si rapper nepřipadal. Uchýlil se proto raději do ústraní, a dokonce přijal krycí identitu. Vycházelo mu to prakticky rok, konkrétně do té doby, než došlo na odvolací řízení u soudu s jeho únosci. Zatímco dříve u soudu rapper odmítl vypovídat a raději zůstal v bezpečí, tentokrát již svolil a tím si bohužel podepsal rozsudek smrti. Podle NDTV jen týden před jeho plánovaným svědectvím u soudu jej totiž na okraji Stockholmu útočník zastřelil několika ranami, vypálenými z bezprostřední blízkosti. Policie čin označila doslova za popravu.

Stín nad Stockholmem

I když se švédská policie tehdy pustila okamžitě do vyšetřování, v prostředí organizovaného zločinu a gangů, které značné části Stockholmu doslova vládnou, rozhodně to nebyl jednoduchý úkol. Čin, který se udál v říjnu roku 2021, nebyl dodnes dořešen, a tak může Einárova rodina stále jen čekat a nad švédským rapem se dodnes vznáší zvláštní atmosféra.

