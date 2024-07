Diamant Naděje je prý prokletý. Vlastník drahokamu zemře, tak jako třeba Marie Antoinetta

Jeden z nejžádanějších drahokamů na světě by chtěl mít každý. Možná. Vlastně asi vůbec ne! Diamant Hope, což znamená Naděje, má totiž kolem sebe zvláštní auru smrti. Je považován za prokletý. Jeho hodnota je přitom více než 250 milionů dolarů. „Jestli nad povídačkami kolem tohoto kamene mávnete rukou, pak by vám jistě slušel. Otázka však je, zda to jsou opravdu jen povídačky,“ uvedl pro Čtidoma.cz s úsměvem historik Dalibor Moravec.