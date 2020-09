Domorodé kmeny, které stále přežívají. Moderní civilizace likviduje poslední z nich

Asi nejbolestivějším příkladem toho, co se může stát sloučením původních obyvatel s moderní civilizací, jsou američtí indiáni. Závislost na alkoholu a hazardu, nemožnost sloučení s tempem kapitalismu a tisíce brutálních zločinů proti lidskosti zakořeněných v DNA současných indiánů už nikdo nevezme zpět. Původní Američané už jsou jen stínem minulosti. Existují však stále kmeny, které brání svoji nezávislost. Jde to ovšem jen velmi těžko.

Andamanské ostrovy

Když už byla řeč o zmíněném misionáři, kterému úplně nevyšel plán šířit Boží slovo na Andamanských ostrovech, je vhodné se u těchto nemilosrdných lidiček na chvilku zastavit. Skupina domorodců obývá ostrov Sentinel už dlouhých 60 tisíc let. Pokud by někdo sebral odvahu a chtěl tyto domorodce oslovit, musel by se vydat na Andamanské ostrovy, které leží východně od Indie.

Oni sami se brání kontaktu s okolním světem a indické úřady přísně zakazují s nimi navazovat kontakt. Jak totiž nedávná situace naznačila, nejsou zrovna dvakrát přátelští. Aktuálně jich je na ostrově přibližně patnáct, alespoň podle indického sčítání lidu v roce 2011. Sentinelci mluví svým neklasifikovaným jazykem, živí se lovem, rybářstvím a sběrem divokých plodů. Pravděpodobně také neumí rozdělat oheň.

Awá

Amazonie je stále velmi nedočený kus země. I když se v Brazílii stále zvyšuje počet pokácených stromů v deštném pralese, existuje naděje, že se tyto plíce planety udrží při životě. Necitlivé zacházení s přírodním bohatstvím má však mnoho negativních dopad - a to nejenom pro ekologii celé Země, ale také pro zvířata a domorodé kmeny, které zde několik tisíc let žijí mimo moderní civilizaci.

Mezi ně patří také domorodý kmen Awá, kterému se také říká Guajá. Bohužel se jedná o vymírající skupinu obyvatelstva, která je v podstatě v takové podivné občanské válce s místními ilegálními dřevorubci, kteří je cíleně vraždí. Domorodci totiž lesy brání a jejich vrazi mají zálusk na cenné dřeviny Amazonie.

Podle posledního sčítání lidu v roce 2012 bylo v této skupině obyvatel zaznamenáno pouze 460 osob. Příslušníci kmene Awá se sice kontaktovali s lidmi moderní civilizace, ale odmítli jejich styl života. Radši se tak nadále věnují svým zvyklostem a živí se převážně jako sběrači.

Batakové

Tento indonéský kmen proslul tím, že své odsouzené jedl zaživa. Kromě toho se však velmi důsledně celou svoji existenci brání okolní civilizaci. Nikdy se neusídlili u řek, u silnic či cest. Batakové nadále provozují specifické rituály a věštění. Žijí v indonéské provincii Sumatera Utara ve dvousetkilometrové oblasti kolem jezera Toba. Kultura Bataků je samozřejmě velkým turistickým lákadlem.

Batakové jsou tak cílem civilizace téměř neustále. Dokonce se v jejich minulosti objevuje protestantské náboženství. Už dávno tak nejde o původní kmen, ale jejich kouzlo spočívá spíše v zachování kultury staré několik set let.

