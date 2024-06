Donutil manželku k prostituci, pak ho přemohla žárlivost. Geniální nápad přinesl smrt

Případ, který v roce 1997 otřásl Hradcem Králové, začal telefonickým oznámením na policejní linku, že se v jednom z tamních činžáků patrně udála tragédie. Už příjezd na místo kriminalisty ujistil o pravdivosti telefonátu, když na schodech objevili stopy krve. To ale bohužel nebylo všechno. V bytě mladých manželů objevili bezvládné a zohavené tělo dvaadvacetileté ženy, poznamenané mnoha bodnými ranami.

Hrozné poslední chvíle mladé ženy

Co se vlastně tehdy stalo? Poslední chvíle mladé maminky musely být doslova šílené. Místnost i celý byt podle PČR jasně vypovídaly o hrůzách, které se děly jen pár minut před jejím posledním výdechem. Poničené vybavení kuchyně, ale také vytrhané vlasy oběti, a dokonce tři velké (zjevně použité) nože, povalující se kolem těla, nedávaly žádnou naději na jiné než děsuplné myšlenky. Vzhledem ke známým faktům o předchozím fungování rodiny vlastně nikdo ani nepřemýšlel o jiném scénáři než o manželském problému, jenž vyústil v takto krutý konec.

Velmi mladé manželství

Začátek všeho museli policisté hledat v minulosti páru. Michal a Kateřina se brali velmi mladí a brzy po svatbě přišlo na svět také jejich dítě. Jenomže otec se ke své nové roli nedokázal postavit tak, jak měl. Práce mu mnoho neříkala, raději trávil dny odpočinkem a hraním na automatech, kde často prohrál všechny peníze nejen na domácnost, ale i pro syna. A tak se mladá maminka musela spoléhat jen na pomoc okolí. Není divu, že se brzy objevily v jejich vztahu velké a jen těžko zacelitelné trhliny. Kateřina však stále doufala, že se Michal přece jen jednoho dne změní a pochopí, kde je jeho místo a jaká by měla být jeho role v rodině. On se ale rozhodl finanční problémy vyřešit jinak.

Vymyslel „geniální“ řešení…

Mladý otec rodiny tak dlouho přemýšlel, jak přijít k penězům, až dostal z jeho tehdejšího pohledu spásnou myšlenku. Kateřina byla krásná žena, líbila se nejen jeho kamarádům, ale i mnoha dalším mužům, tak proč by se toho nedalo využít? A tak svoji manželku, na kterou při každé jiné příležitosti podle oficiálních zdrojů až nepříčetně žárlil, donutil k prostituci. To, co bylo Kateřině zpočátku proti mysli, se později stalo jejím zaměstnáním, a jak se zdá, dokonce jí takový život ani příliš nevadil.

Žárlivost zvítězila nad penězi

Jenomže v tu chvíli si Michal teprve uvědomil, co vlastně svým nápadem způsobil, a žárlivost přebila touhu po penězích. Kateřininy noční služby se pro něj staly nepřečkatelným časem a žárlivé scény po jejím návratu domů byly na denním pořádku. Michalovy deprese jej dovedly až k nutnosti lékařské péče. Ani ta ale bohužel nezabránila přicházející tragédii.

Konec vztahu nepřijal

Když si navíc Kateřina v „práci“ našla nového přítele, nebyl Michal schopen tuhle situaci zvládnout. Fyzické útoky na manželku se stupňovaly do té míry, že se jednou nešťastná žena odhodlala k odchodu. Zatímco její přítel čekal u domu v autě, ona se rozhodla sdělit manželovi pravdu o konci jejich vztahu. Michal to nezvládl a došlo na prudkou hádku. Podle jeho verze to byla nakonec Kateřina, která se jako první rozhodla použít v tu chvíli fyzické násilí a udeřila jej lahví do hlavy. Pak už nebylo cesty zpět a vražda jednak z afektu a jednak ze žárlivosti, tak jako i v mnoha dalších případech, dostala svůj prostor.

Použil hned několik nožů

Mladý muž vzal do ruky nůž, potom druhý a třetí – a všemi z nich bezhlavě bodal do své ženy, kterou na její novou životní cestu přivedl sám kvůli vlastní lenosti a neschopnosti zajistit rodinu. Policisté napočítali celkem sedmatřicet bodných ran, vedených opravdu velkou silou. Kateřina neměla sebemenší šanci přežít.

Sebevražda se nepovedla

Michal se po činu rozhodl ukončit i svůj vlastní život a spolykal hrst prášků. Smrt si chtěl pojistit ještě skokem ze střechy domu, ale nedostal se na půdu. Proto se rozhodl pro jiný scénář a odjel se přiznat vlastním rodičům. Během několika hodin tak byl v policejní cele, kde jej vyšetřovali nejen kriminalisté, ale také odborníci na duševní zdraví. Vzhledem k jeho stavu a činu, který připravil o život matku malého dítěte, strávil z rozhodnutí soudu za mřížemi čtrnáct let.

