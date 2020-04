Důsledky pandemie koronaviru: Baby boom, nedostatek kondomů i partnerské krize

Na začátku března hlásili sexshopy a další prodejci erotických pomůcek rekordní nárůsty prodejů, a to zejména v oblastech, kde byla kvůli výraznému šíření koronaviru nastavena omezení pohybu či karanténa a v mnoha odvětvích pozastavena pracovní činnost, nemluvě o výrazném omezení kulturních a jiných akcí. Lze tak soudit, že mnoho lidí využilo nárůst volného času ke zlepšení milostného vztahu se svým partnerem.

„Lidé mají logicky více času na sebe i na své protějšky. To je ideální využít k experimentování a vytváření si nových milostných zážitků. Překážkou přitom mnohdy není ani fyzická vzdálenost mezi partnery, a to díky moderním technologiím, které umožňují například ovládat vibrátor na dálku pomocí aplikace v chytrém telefonu,“ říká Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz.

Co udělá karanténa s porodností?

S nárůstem zájmu o sex se logicky pojí otázka, zda lze ke konci roku očekávat velký globální baby boom. Veřejnost a nejrůznější vtipálkové jsou o tom přesvědčeni natolik, že pro generaci dětí počatých během pandemie dokonce vymysleli název „coronials“ („koroniálové“). Demografové ovšem optimismus v tomto ohledu mírní: záznamy z historie ukazují spíše to, že v měsících následujících po pandemiích, válkách a krizích porodnost spíše klesla než vzrostla.

Je logické, že v době vysokého stresu, hmotného nedostatku, nemoci či ohrožení života lidé plánované početí dítěte odloží. Na druhou stranu je ovšem zaznamenáno, že po delší době, v řádu jednoho roku až pěti let, po krizových obdobích s vyšší úmrtností porodnost skutečně začala významněji stoupat. Generace „koroniálů“ se tudíž dočkat skutečně můžeme, jen to pravděpodobně nebude hned do konce roku.

Na obzoru je vážný nedostatek kondomů

Jak bylo uvedeno výše, zdá se, že koronavirus pozvedl sexuální apetit lidí, což se projevilo též v prodejích kondomů. Právě u tohoto esenciálního artiklu se ovšem v brzké době můžeme dle expertů potýkat s vážným nedostatkem. Podle agentury Reuters se kvůli uzavření továren v Malajsii a Číně již nyní svět musí vypořádat se schodkem ve výši 100 milionů kondomů. Malajsijská společnost Karex Bhd, která vyrábí pětinu všech globálně prodávaných kondomů, musela své továrny kvůli koronaviru zastavit na více než týden.

Nedávno jí bylo povoleno zase výrobu rozjet, ovšem jen s poloviční kapacitou. Útlum výroby přitom bude trvat minimálně do půlky dubna. „Co se týče nechtěného početí, i při nedostatku kondomů je možné toto vesměs ovlivnit antikoncepcí. Větší problémy by však mohly nastat po zdravotní stránce – nesmíme zapomínat, že kondom je jedinou účinnou ochranou proti nemocem přenášeným pohlavním stykem,“ varuje Adam Durčák.

Pandemie zacloumá vztahy. Může uškodit, ale i pomoci

Dalším negativním důsledkem koronavirové krize, o němž se již nyní začíná mluvit, je zhoršení partnerských vztahů. Například v Číně, kde pandemie prvně propukla, již teď pozorují významný nárůst rozvodů. Experti jako jednu z příčin označují vysokou míru stresu, který lidé v karanténě nebo v důsledku sociální izolace a strachu pociťují. Partneři jsou rovněž kvůli omezením volného pohybu nuceni trávit většinu volného času spolu, nebo naopak zcela odděleně. Odborníci poukazují rovněž na častější hádky vznikající ohledně domácího vzdělávání dětí nebo rozdílného postoje k pandemii samotné.

„Přístupy k přísným opatřením se poměrně často liší podle pohlaví. Zatímco ženy bývají s ohledem na bezpečí a zdraví rodiny zodpovědnější, muži mají tendenci krizové situace zlehčovat. V neposlední řadě může partnerské tření vznikat i kvůli nastalé ekonomické situaci, kdy řadě rodin vypadly či se omezily zdroje financí,“ dodává Adam Durčák s tím, že lze předpokládat, že se mnoho partnerství, která už před pandemií procházela vážnější krizí, rozpadne. Na druhou stranu si ale některá mohou polepšit: kupříkladu ta, v nichž na sebe partneři neměli dostatek času kvůli pracovnímu vypětí nebo kde pokulhával milostný život. V těchto ohledech totiž partneři nyní mají možnost zapracovat na zlepšení.

