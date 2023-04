Düsseldorfský netvor: Muž, kterého prozradila špatná adresa na dopise, děsil celé Německo

Peter Kürten pocházel ze 13 dětí. Rodina dokonce jeden čas žila jen v jedné místnosti. Jeho otec byl ve vězení za znásilnění jedné ze svých dcer, byl to alkoholik a násilník. Dokonce, když se jednou vrátil opilý domů, přinutil svou manželku k souloži a ostatní děti se na to musely vídat. V domě, kde rodina žila, byl muž, který sbíral zaběhnuté psy a sexuálně je zneužíval. Totéž naučil i Petera.

Vypadal jako milý a spořádaný muž

Peter měl první pohlavní styk se svou sestrou, ale už předtím se pokusil o styk s další – s tou, kterou otec dříve znásilnil. Do vězení se dostal za krádež, potom za další menší delikty. Celkem strávil ve vězení celkem 24 let – tedy polovinu svého života. Po posledním propuštění z vězení se oženil a budil dojem spořádaného člověka. Lidé ho měli rádi, na veřejnosti působil důvěryhodně. Dokonce se stal aktivním odborářem. Po několika letech se přestěhoval do Düsseldorfu.

Sérii sexuálních útoků započal v roce 1929. Napadl padesátiletou ženu, která se v noci vracela sama domů. Zasadil jí nůžkami 24 ran, žena jako zázrakem přežila, pomohl ji náhodný kolemjdoucí. Nebyla však schopná vypovědět nic o útočníkovi. O několik dní později nalezli vyšetřovatelé v blízkosti kostela zohavené tělo malého děvčátka. Bylo zjištěno, že se pachatel pokusil děvče sexuálně zneužít. Po vraždě ji pachatel ještě polil hořlavinou a zapálil. V dalších dnech byla nalezena mrtvola 45letého mechanika. Opět šlo o 24 ran malými nůžkami.

Ve městě propukla hysterie

Tři oběti neměly nic společného, přesto byly pro tisk zdrojem nekončících spekulací. Město ovládl strach. Policie navíc musela přiznat, že žádnou stopu k dopadení pachatele nemá. Když byla napadena další mladá dívka, pobouření vzrostlo. Hned další den byla napadená mladá žena, kterou zachránili kolemjdoucí. Vypověděli, že muž, který ji napadl, umí dobře utíkat. Z toho policie usoudila, že se jedná o mladého člověka. Tomuto popisu odpovídal duševně zaostalý epileptik, o kterém bylo známo, že když se k němu někdo přiblížil, tak utekl.

Muž byl zatčen a s radostí se ke všemu přiznával. Dokonce i k tomu, že podpaloval stohy a stodoly. Jeden z novinářů poté napsal, že düsseldorfský netvor se přiznal. Označení „netvor“ bylo použito kvůli jeho zohavení obličeje. Jenže když začala policie celou jeho výpověď prověřovat, byli najednou skeptičtí, zda vůbec mluví pravdu. Mnoho věcí nesouhlasilo, a navíc chyběly důkazy. Ale veřejnost se zklidnila, a to bylo vlastně nejdůležitější. Jenže útoky se začaly dít znovu a sedm lidí skončilo mrtvých, dalších osm přežilo pokus o vraždu. Najednou začala hysterie dosahovat svého vrcholu. Na vraha byla vypsána odměna 15 tisíc marek, z městských tlampačů se ozývalo varovaní před možným útokem. Rozdávány byly fotografie zavražděných, letáky…

Prozradila ho nedoručitelná zásilka

Výsledkem bylo více než 2,5 tisíce udání a 130 tisíc dopisů s různými indiciemi, ačkoliv ani jedna z nich nevedla k dopadení skutečného Petera. Osudným se mu stala až žena, kterou se pokusil znásilnit, po úpěnlivých prosbách ale od svého činu odstoupil. Když se ujistil, že si žena nepamatuje, kde byli, utekl. Jenže ta o svém zážitku napsala přítelkyni. Spletla si ale adresu, a tak dopis zůstal na oddělení nedoručitelných zásilek. Tam jej otevřel úředník a předal policii. Nakonec se jim podařilo ženu vypátrat a následně také Peterův byt, kam ženu zval. Tam dopadli jeho manželku, které se měl den předtím svěřit s tím, co udělal, a povědět jí, že právě on je hledaným netvorem.

Během vyšetřování se Kürten svěřil, že když mu bylo devět let, shodil do řeky kamaráda. Další pro něj skočil, oba dva však utonuli. Soudní proces trval devět dnů. Během pobytu ve vězení se Peter dožadoval manikúry, pečlivě vyžehleného obleku i masáže. Nakonec ho trest smrti neminul.

