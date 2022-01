Důvod, proč psi čichají lidem k rozkroku, je jednoduchý. Lékař má vysvětlení, které si za rámeček nedáme

Zajímalo vás někdy, proč vám pes neustále čichá k rozkroku? Podle Dr. Karan Raje na tom není nic tajemného. Ve videu zveřejněném na TikToku podle něj musíme daleko do minulosti, kdy si prý naši předkové dělali vzájemně to samé. Ne, že by to psi okoukali, ale jejich důvod je dnes podle lékaře podobný.