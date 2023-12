Eco a Bio potraviny – jsou tyto potraviny lepší než ty běžné a co nám můžou dát?

Bez pesticidů a chemických hnojiv

Hlavním důvodem, proč bychom měli kupovat Bio a Eco potraviny je to, že neobsahují pesticidy a jsou pěstovány bez použití chemických hnojiv. Tento způsob pěstování a chovu zajišťuje udržitelné zemědělství a zabraňuje tomu, aby se při požití těchto potravin do našeho těla nedostaly žádné těžké kovy a pesticidy, jak tomu může být u jiných potravin, které mohou mít negativní účinky na náš organismus. Volba Bio a Eco potravin zajišťuje nejenom kvalitnější potraviny, ale i chrání naše zdraví.

Zdravá půda

Rotace, kompostování a přirozené metody proti škůdcům bez nebezpečných chemikálií – díky tomu, že farmáři nepoužívají nebezpečné látky při pěstování obilí, ovoce, zeleniny a dalších rostlin, kondice půdy zůstává stejná, takže lze do ní pořád sázet nové rostlinky nebo zasít zrna. Dravá půda taky znamená větší množství vypěstovaných rostlin.

Živiny a antioxidanty

Bio a Eco zelenina, ovoce a další produkty mohou obsahovat více živin i více vitamínů. Pokud dbáte o svůj jídelníček, jíte dostatečné množství ovoce a zeleniny a přesto cítíte, že vám vitamíny chybí, může to být způsobeno tím, že jste si nakoupili méně kvalitní potraviny. Bio ovoce a zelenina bylo pěstováno tak, aby se co nejvíc vitamínů a živin dostalo až k vám na talíř.

Péče o zvířata

Chovatelé a farmáři v bio farmách dbají o to, aby o zvířata bylo co nejlíp pečováno. Nepřidavají do jejich jídla antibiotika či růstové hormony, které by se pak odrazily na kvalitě masa i na vašem zdraví. Tyto farmy taky mají mnohem lepší a etičtější přístup ke chovu zvířat, zvířata jsou chovaná s ohledem na jejich pohodu. Tímto přístupem mají masné výrobky vyšší nutriční hodnotu.

Příroda a životní prostředí

Nákupem Bio a Eco potravin přispíváme k lepšímu životnímu prostředí, podporujeme volný chov a Bio farmy, podporujeme rozmanitost živočišných druhů a udržitelnost potravinového systému. Díky Bio a Eco zemědělství se snižuje znečištění vodních zdrojů, degradace půdy způsobenou chemikáliemi a pesticidy a dopad na okolní ekosystémy, co je nezbytné pro náš budoucí svět.

Cena Bio a Eco potravin

Jak už bylo na počátku řečeno, cena Bio a Eco potravin může být o něco vyšší. Jelikož se k pěstování a ke chovu nepoužívají antibiotika, pesticidy, růstové hormony, postřiky proti škůdcům a jiné chemikálie či látky, které se mohou odrazit na našem zdraví, vypěstování velkého množství rostlin nebo větší chov zvířat není porovnatelný s množstvím vypěstovaných rostlin nebo chovu v běžném zemědělství. I když je Bio a Eco potravin o něco méně, mohou nám dát mnohem víc než jiné ovoce a zelenina či maso nebo jiné potraviny. Živiny a vitamíny, které jsou pro správné fungování našeho organismu nezbytné, se dají rychleji získat s Bio a Eco potravin, kde jich získáme víc, než z běžných potravin. Využijte na nákup taky slevové kódy a kupóny, které najdete na buykers.cz. Díky košík slevový kód získáte slevu na nákup na Košík, kde si můžete nechat dovést potraviny až domů.

Možná nenakupujete Bio a Eco potraviny z důvodu, že jsou dražší než běžné potraviny nebo taky že vám vydrží kratší dobu. I když je cena možná ne tak příznivá, jak u jiných potravin, tyto potraviny jsou mnohem kvalitnější, bohatší na vitamíny a živiny než jiné potraviny. Taky jejich nákupem přispíváte k udržitelnosti a podporujete zdravé životní prostředí.