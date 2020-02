Eiffelova věž a její tajemství. Na samém vrcholu jsou nečekané prostory

Symbol Paříže už vládne panoramatu tohoto města přes 130 let. Monumentální ocelová konstrukce však měla zdobit francouzskou metropoli pouhých 20 let. Společnost ji původně přijala kriticky, ale dnes si bez ní hlavní město Francie nedokážeme představit. Jaké zajímavosti a tajemství skrývá tento architektonický skvost?

Slavný francouzský spisovatel Guy de Maupassant byl jedním z největších odpůrců stavby konstruktéra a architekta Gustava Eiffela. Když i přes početné protesty vůči chystanému zásahu do panoramatu Paříže ocelová věž vznikla, našel velmi netradiční řešení, jak se jí vyhnout.

Každý den tak snídal v přízemní restauraci Eiffelovy věže, proč? “Tato restaurace je jediné místo, odkud není Eiffelova věž vidět.” Původní rozhořčení a odmítavý přístup konzervativních Pařížanů velmi brzy nahradil obdiv, který návštěvníci z celého světa projevují dodnes.

Pocta inženýrskému umění

Když se skupina odpůrců, kteří si říkali komitét tří set, rozhodla vyslovit svoje zásadní rozhořčení nad plánovanou stavbou Eiffelovy věže, jejich hlavním argumentem byl fakt, že stavba ničemu neslouží a je zcela zbytečná.

Gustav Eiffel však celý projekt záměrně pojal jako monumentální poctu veškeré významné a přehlížené inženýrské práci. Paříž podle něj nebyli jenom umělci, ale také architekti, vědci, politici a hlavně konstruktéři, kteří stojí za stavbami viaduktů, mostů a továren.

Hlas odpůrců nebyl vyslyšen a Eiffelova věž byla slavnostně otevřena 6. května 1889 přesně před 130 lety. Do roku 1930 byla nejvyšší stavbou světa s výškou 300,65 metrů. Dnes je však díky anténám na vrcholu vyšší o 24 metrů.

Světová výstava

Pro Paříž znamenala Světová výstava v roce 1889 velmi významnou událost. Jednalo se totiž o výročí sta let od Velké francouzské revoluce, což muselo být pojato opravdu monumentálně. Za doprovodu 21 výstřelů z děl byla po dvou letech intenzivní práce otevřena s tím, že její existence potrvá pouhých 20 let.

Nakonec se Eiffelova věž stala jednou z ikon Francie, ale také celé Evropy a o tom, že nepůjde k zemi podle původních předpokladů, rozhodl fakt, že se na vrcholu usídlila meteorologická stanice a zároveň rostla všeobecná popularita.

První rok ji navštívilo přes dva miliony návštěvníků. Dnes se číslo turistů, jež se chtějí na Paříž podívat z jejího vrcholu, rozrostlo ročně až na sedm milionů.

Luxusní byt v oblacích

Zajímavosti, které s Eiffelovou věží souvisí, vyjdou na několik desítek podobných článků, ale zcela jistě jedním z nejatraktivnějších detailů je tajný, luxusní byt samotného Gustava Eiffela. Ve třetím stupni věže se nachází nikterak velký, ale o to útulnější byt, který ve svém interiéru nepůsobí extravagantně ani odlišně. Kdyby člověk nevěděl, že se nachází ve věži nad Paříží, nebyl by vůbec ničím překvapen. O to zajímavěji zní fakt, že v sousedních místnostech se nacházela malá laboratoř vybavená pro vědecké účely.

Eiffel se svoje hnízdo nad Paříží původně pokoušel utajit, ale k veřejnosti se informace o existenci bytu s luxusní adresou brzo dostala. Slavný francouzský konstruktér tak byl terčem závistivých útoků, ale také proseb o propůjčení bytu, alespoň na jednu noc.

Ten se však rozhodl zachovat účel svého bytu primárně pro osobní setkání s významnými hosty, mezi kterými nemohl chybět ani Thomas Alva Edison. Od roku 2015 je celý prostor otevřen veřejnosti a setkání slavných vědců je zde imitováno v podobě voskových figurín.

Sami tak můžete nahlédnout do bytu s jedním z nejhezčích výhledů na světě, který pro sebe původně bez velké pozornosti vytvořil Gustav Eiffel, aby zde rozjímal, zkoušel meteorologické experimenty a vítal vznešeného hosty.

Francouzský básník Guillaume Apollinaire o Eiffelově věži napsal, že je pastýřkou mraků, byť dnes spíše připomíná továrnu na zážitky, kde se tlačí davy turistů z celého světa.